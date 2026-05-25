Börse Frankfurt: MDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Am Montag zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Am Montag gewann der MDAX via XETRA zum Handelsschluss 2,30 Prozent auf 32 847,18 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 376,659 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,665 Prozent auf 32 321,67 Punkte an der Kurstafel, nach 32 108,27 Punkten am Vortag.

Bei 32 321,67 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 32 910,19 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, mit 30 249,93 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 25.02.2026, wies der MDAX 31 431,62 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wies der MDAX einen Stand von 29 894,72 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6,03 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 32 910,19 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Delivery Hero (+ 11,94 Prozent auf 37,60 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 5,23 Prozent auf 82,50 EUR), AUMOVIO (+ 5,15 Prozent auf 37,80 EUR), TUI (+ 4,88 Prozent auf 6,88 EUR) und thyssenkrupp (+ 4,40 Prozent auf 11,39 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen PUMA SE (-3,23 Prozent auf 27,85 EUR), K+S (-2,24 Prozent auf 14,38 EUR), Nordex (-1,44 Prozent auf 42,50 EUR), IONOS (-1,27 Prozent auf 27,92 EUR) und WACKER CHEMIE (-0,98 Prozent auf 100,70 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 812 591 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 41,683 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

2026 verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at