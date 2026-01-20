Börse Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsstart

Am Dienstag bewegt sich der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 1,17 Prozent schwächer bei 31 017,48 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 373,923 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 31 245,22 Zählern und damit 0,447 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (31 385,57 Punkte).

Der MDAX verzeichnete bei 30 990,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 31 245,22 Einheiten.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Stand von 30 361,46 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 209,22 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.01.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 001,96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,122 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 30 715,23 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell K+S (+ 2,70 Prozent auf 13,69 EUR), IONOS (+ 1,10 Prozent auf 27,65 EUR), HELLA GmbH (+ 0,64 Prozent auf 78,30 EUR), Evonik (+ 0,08 Prozent auf 12,75 EUR) und freenet (+ 0,07 Prozent auf 28,50 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Carl Zeiss Meditec (-4,85 Prozent auf 35,70 EUR), HOCHTIEF (-3,13 Prozent auf 352,80 EUR), Bechtle (-2,50 Prozent auf 42,14 EUR), flatexDEGIRO (-2,18 Prozent auf 36,76 EUR) und KION GROUP (-2,14 Prozent auf 61,80 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 872 064 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 36,549 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,32 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at