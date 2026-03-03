Börse Frankfurt: MDAX stürzt zum Ende des Dienstagshandels ab

Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 3,45 Prozent tiefer bei 29 797,36 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 374,933 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,781 Prozent auf 30 622,18 Punkte an der Kurstafel, nach 30 863,12 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 622,18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 29 490,02 Einheiten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 03.02.2026, bei 31 537,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, stand der MDAX noch bei 29 326,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, wies der MDAX einen Wert von 28 990,98 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,82 Prozent abwärts. Bei 32 383,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 29 490,02 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell flatexDEGIRO (+ 2,44 Prozent auf 31,92 EUR), TeamViewer (+ 0,45 Prozent auf 4,47 EUR), Nemetschek SE (+ 0,37 Prozent auf 67,70 EUR), K+S (+ 0,33 Prozent auf 15,12 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 0,17 Prozent auf 59,50 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen KION GROUP (-8,68 Prozent auf 52,10 EUR), WACKER CHEMIE (-7,84 Prozent auf 69,95 EUR), AUMOVIO (-6,79 Prozent auf 37,62 EUR), LANXESS (-6,66 Prozent auf 16,83 EUR) und thyssenkrupp (-6,25 Prozent auf 9,44 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 9 481 720 Aktien gehandelt. Mit 35,793 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Mit 7,69 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at