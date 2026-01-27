Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Der MDAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,31 Prozent auf 31 727,39 Punkte. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 372,380 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,166 Prozent stärker bei 31 879,13 Punkten in den Dienstagshandel, nach 31 826,25 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 589,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 31 909,54 Einheiten.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der MDAX mit 30 302,78 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 140,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, lag der MDAX bei 26 104,10 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,41 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit PUMA SE (+ 9,02 Prozent auf 23,58 EUR), HENSOLDT (+ 2,90 Prozent auf 87,00 EUR), Fielmann (+ 1,98 Prozent auf 41,15 EUR), Nordex (+ 1,66 Prozent auf 34,30 EUR) und TRATON (+ 1,54 Prozent auf 31,68 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Nemetschek SE (-5,71 Prozent auf 76,75 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,75 Prozent auf 27,70 EUR), TeamViewer (-3,35 Prozent auf 5,62 EUR), WACKER CHEMIE (-2,85 Prozent auf 71,70 EUR) und K+S (-2,18 Prozent auf 13,89 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die PUMA SE-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 7 299 413 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,139 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentaldaten

Im MDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,44 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Evonik-Aktie an.

Redaktion finanzen.at