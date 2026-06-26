Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Der MDAX fiel im XETRA-Handel schlussendlich um 1,16 Prozent auf 31 602,45 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 347,367 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,458 Prozent tiefer bei 31 826,35 Punkten, nach 31 972,64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 31 313,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 829,42 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 3,38 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 26.05.2026, stand der MDAX noch bei 32 698,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, wurde der MDAX auf 28 264,78 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, stand der MDAX bei 30 100,76 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,01 Prozent nach oben. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell RENK (+ 3,22 Prozent auf 42,21 EUR), Delivery Hero (+ 2,31 Prozent auf 35,81 EUR), RTL (+ 1,60 Prozent auf 31,75 EUR), PUMA SE (+ 1,28 Prozent auf 26,80 EUR) und K+S (+ 1,14 Prozent auf 13,26 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen thyssenkrupp (-7,53 Prozent auf 10,26 EUR), Salzgitter (-7,27 Prozent auf 43,90 EUR), Schaeffler (-6,76 Prozent auf 7,86 EUR), Porsche Automobil (-6,49 Prozent auf 27,83 EUR) und Siltronic (-5,64 Prozent auf 82,00 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 5 105 961 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 39,346 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,86 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,33 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at