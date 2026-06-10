Börse Frankfurt: MDAX verliert letztendlich

Am Mittwoch ging es im MDAX via XETRA zum Handelsende um 0,97 Prozent auf 31 336,36 Punkte nach unten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 377,385 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,209 Prozent tiefer bei 31 576,34 Punkten, nach 31 642,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Mittwoch bei 31 019,64 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 705,95 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 2,34 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 181,06 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, wies der MDAX einen Wert von 29 723,08 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 10.06.2025, den Wert von 30 548,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,15 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten registriert.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit freenet (+ 2,52 Prozent auf 26,00 EUR), Aroundtown SA (+ 2,18 Prozent auf 2,25 EUR), AUMOVIO (+ 1,87 Prozent auf 38,05 EUR), AUTO1 (+ 1,26 Prozent auf 22,48 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 0,73 Prozent auf 38,86 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Aurubis (-7,64 Prozent auf 182,60 EUR), Salzgitter (-4,75 Prozent auf 54,15 EUR), TRATON (-3,37 Prozent auf 32,72 EUR), Nordex (-2,85 Prozent auf 38,20 EUR) und Delivery Hero (-2,74 Prozent auf 36,94 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 620 411 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 43,391 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert mit 5,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at