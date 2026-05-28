Börse Frankfurt: MDAX verliert nachmittags

Der MDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag im Minus.

Am Donnerstag tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,22 Prozent leichter bei 32 937,43 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 383,262 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,358 Prozent tiefer bei 32 891,26 Punkten in den Handel, nach 33 009,45 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 33 048,79 Punkte, das Tagestief hingegen 32 849,68 Zähler.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1,91 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, notierte der MDAX bei 30 057,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31 560,34 Punkten gehandelt. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, bei 30 648,82 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6,32 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 164,91 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 7,64 Prozent auf 87,40 EUR), RENK (+ 4,77 Prozent auf 55,10 EUR), Aurubis (+ 3,50 Prozent auf 212,80 EUR), HENSOLDT (+ 2,89 Prozent auf 87,46 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,34 Prozent auf 58,54 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil LEG Immobilien (-4,43 Prozent auf 56,15 EUR), Nemetschek SE (-4,25 Prozent auf 59,75 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,59 Prozent auf 42,42 EUR), Ströer SE (-3,32 Prozent auf 37,32 EUR) und Schaeffler (-2,54 Prozent auf 10,74 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 420 828 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,678 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet mit 5,50 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,93 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at