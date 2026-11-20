Mit dem MDAX ging es am Freitag abwärts.

Zum Handelsende notierte der MDAX im XETRA-Handel 2,54 Prozent tiefer bei 28 756,57 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 335,937 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,486 Prozent auf 29 361,81 Punkte an der Kurstafel, nach 29 505,24 Punkten am Vortag.

Bei 28 712,88 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 29 392,65 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 6,31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, stand der MDAX bei 30 391,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wurde der MDAX mit 31 715,53 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, stand der MDAX bei 28 443,45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 7,18 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell AUTO1 (+ 4,04 Prozent auf 13,65 EUR), freenet (+ 2,92 Prozent auf 24,64 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,49 Prozent auf 22,22 EUR), Talanx (+ 2,44 Prozent auf 134,30 EUR) und CTS Eventim (+ 1,23 Prozent auf 61,95 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen JENOPTIK (-11,76 Prozent auf 31,82 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,94 Prozent auf 43,86 EUR), AIXTRON SE (-9,50 Prozent auf 29,42 EUR), thyssenkrupp (-7,99 Prozent auf 10,31 EUR) und Salzgitter (-7,40 Prozent auf 43,30 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 4 530 598 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 38,216 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Die TUI-Aktie weist mit 5,20 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at