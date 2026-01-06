Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Am Dienstag erhöhte sich der MDAX via XETRA letztendlich um 0,55 Prozent auf 31 626,88 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 369,332 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,340 Prozent auf 31 561,21 Punkte an der Kurstafel, nach 31 454,32 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 31 649,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31 323,16 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29 696,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 878,03 Punkten auf. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 06.01.2025, bei 25 699,77 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 5,82 Prozent auf 75,50 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4,85 Prozent auf 42,34 EUR), AIXTRON SE (+ 4,75 Prozent auf 21,37 EUR), Delivery Hero (+ 4,62 Prozent auf 22,40 EUR) und Sartorius vz (+ 4,09 Prozent auf 264,90 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil TeamViewer (-4,77 Prozent auf 5,70 EUR), thyssenkrupp (-4,30 Prozent auf 9,59 EUR), AUTO1 (-3,02 Prozent auf 27,00 EUR), Nemetschek SE (-1,73 Prozent auf 91,05 EUR) und CTS Eventim (-1,56 Prozent auf 78,85 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 431 642 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 42,029 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,53 erwartet. Die Evonik-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at