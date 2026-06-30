Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Letztendlich tendierte der MDAX im XETRA-Handel 1,11 Prozent höher bei 31 833,74 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 341,800 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,190 Prozent höher bei 31 543,60 Punkten, nach 31 483,64 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 31 538,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31 882,01 Punkten lag.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, einen Wert von 33 352,83 Punkten auf. Der MDAX lag noch am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 27 800,49 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wurde der MDAX mit 30 483,50 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,76 Prozent nach oben. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Salzgitter (+ 6,75 Prozent auf 45,26 EUR), Schaeffler (+ 6,13 Prozent auf 8,48 EUR), AUMOVIO (+ 5,88 Prozent auf 36,00 EUR), TRATON (+ 4,08 Prozent auf 33,18 EUR) und JENOPTIK (+ 3,76 Prozent auf 46,94 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Nemetschek SE (-3,89 Prozent auf 53,10 EUR), United Internet (-3,44 Prozent auf 23,00 EUR), freenet (-3,34 Prozent auf 22,54 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,61 Prozent auf 74,60 EUR) und LANXESS (-2,38 Prozent auf 15,16 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 376 594 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 38,276 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at