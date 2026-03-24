Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Der MDAX kann seine Vortagesgewinne am Dienstagmorgen nicht halten.

Um 09:12 Uhr gibt der MDAX im XETRA-Handel um 0,16 Prozent auf 28 182,87 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 332,775 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,160 Prozent auf 28 274,52 Punkte an der Kurstafel, nach 28 229,36 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 28 291,02 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28 181,39 Punkten erreichte.

MDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, betrug der MDAX-Kurs 31 409,50 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, stand der MDAX bei 30 302,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, stand der MDAX bei 28 755,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 9,03 Prozent ein. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Bechtle (+ 2,27 Prozent auf 27,04 EUR), Salzgitter (+ 1,44 Prozent auf 36,74 EUR), RTL (+ 1,01 Prozent auf 34,95 EUR), Ströer SE (+ 1,00 Prozent auf 30,20 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 0,89 Prozent auf 73,50 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil HENSOLDT (-2,16 Prozent auf 72,45 EUR), DEUTZ (-1,69 Prozent auf 9,01 EUR), Nemetschek SE (-1,38 Prozent auf 67,70 EUR), Delivery Hero (-1,18 Prozent auf 16,31 EUR) und Lufthansa (-1,13 Prozent auf 7,50 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 310 568 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 33,297 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,98 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at