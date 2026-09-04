Nemetschek Aktie

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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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Kursverlauf 04.09.2026 17:58:44

Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Der MDAX performte zum Handelsschluss positiv.

Am Freitag tendierte der MDAX via XETRA zum Handelsende 0,39 Prozent fester bei 32 382,52 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 354,747 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,288 Prozent stärker bei 32 349,86 Punkten in den Freitagshandel, nach 32 257,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 533,95 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 337,72 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 1,60 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 559,91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32 801,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29 792,44 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,53 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit thyssenkrupp (+ 6,51 Prozent auf 15,21 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,08 Prozent auf 72,40 EUR), Salzgitter (+ 5,78 Prozent auf 60,35 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,17 Prozent auf 139,80 EUR) und KION GROUP (+ 3,97 Prozent auf 45,30 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Nemetschek SE (-6,02 Prozent auf 63,20 EUR), flatexDEGIRO (-3,52 Prozent auf 36,14 EUR), Sartorius vz (-3,10 Prozent auf 237,20 EUR), WACKER CHEMIE (-2,64 Prozent auf 92,30 EUR) und HENSOLDT (-2,52 Prozent auf 79,70 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 4 196 821 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,485 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,37 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,33 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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31.07.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

Elmos Semiconductor 139,40 4,19% Elmos Semiconductor
flatexDEGIRO AG 35,94 -4,11% flatexDEGIRO AG
freenet AG 24,44 0,16% freenet AG
HENSOLDT 80,14 -2,08% HENSOLDT
KION GROUP AG 45,15 3,86% KION GROUP AG
Lufthansa AG 7,85 1,71% Lufthansa AG
Nemetschek SE 63,45 -6,48% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 29,02 0,59% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,31 -1,34% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 60,15 5,71% Salzgitter
Sartorius AG Vz. 238,10 -2,66% Sartorius AG Vz.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 72,65 5,60% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 15,12 5,63% thyssenkrupp AG
WACKER CHEMIE AG 91,90 -2,70% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 355,32 0,30%

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