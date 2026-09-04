Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Kursverlauf
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04.09.2026 17:58:44
Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen
Am Freitag tendierte der MDAX via XETRA zum Handelsende 0,39 Prozent fester bei 32 382,52 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 354,747 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,288 Prozent stärker bei 32 349,86 Punkten in den Freitagshandel, nach 32 257,09 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 533,95 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 337,72 Zählern.
MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 1,60 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 559,91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32 801,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29 792,44 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,53 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit thyssenkrupp (+ 6,51 Prozent auf 15,21 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,08 Prozent auf 72,40 EUR), Salzgitter (+ 5,78 Prozent auf 60,35 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,17 Prozent auf 139,80 EUR) und KION GROUP (+ 3,97 Prozent auf 45,30 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Nemetschek SE (-6,02 Prozent auf 63,20 EUR), flatexDEGIRO (-3,52 Prozent auf 36,14 EUR), Sartorius vz (-3,10 Prozent auf 237,20 EUR), WACKER CHEMIE (-2,64 Prozent auf 92,30 EUR) und HENSOLDT (-2,52 Prozent auf 79,70 EUR).
Die meistgehandelten MDAX-Aktien
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 4 196 821 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,485 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder
Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,37 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,33 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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|04.09.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|31.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|31.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|16.07.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|29.06.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|30.07.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|25.03.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|20.03.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Elmos Semiconductor
|139,40
|4,19%
|flatexDEGIRO AG
|35,94
|-4,11%
|freenet AG
|24,44
|0,16%
|HENSOLDT
|80,14
|-2,08%
|KION GROUP AG
|45,15
|3,86%
|Lufthansa AG
|7,85
|1,71%
|Nemetschek SE
|63,45
|-6,48%
|Porsche Automobil Holding SE
|29,02
|0,59%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,31
|-1,34%
|Salzgitter
|60,15
|5,71%
|Sartorius AG Vz.
|238,10
|-2,66%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|72,65
|5,60%
|thyssenkrupp AG
|15,12
|5,63%
|WACKER CHEMIE AG
|91,90
|-2,70%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 355,32
|0,30%
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