Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker

Zum Handelsschluss stand im XETRA-Handel ein Plus von 0,69 Prozent auf 31 651,50 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Die MDAX-Mitglieder sind damit 371,850 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,152 Prozent auf 31 386,73 Punkte an der Kurstafel, nach 31 434,51 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Freitag bei 31 175,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 670,14 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 1,88 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, betrug der MDAX-Kurs 31 670,42 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, notierte der MDAX bei 28 959,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 27 059,35 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,17 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 30 597,95 Punkten.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit RENK (+ 5,37 Prozent auf 54,39 EUR), thyssenkrupp (+ 4,30 Prozent auf 11,66 EUR), HOCHTIEF (+ 4,22) Prozent auf 365,60 EUR), Delivery Hero (+ 3,46 Prozent auf 23,90 EUR) und Lufthansa (+ 2,54 Prozent auf 9,21 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Bechtle (-9,52 Prozent auf 38,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6,37 Prozent auf 64,65 EUR), LANXESS (-3,25 Prozent auf 19,32 EUR), Porsche vz (-2,53 Prozent auf 39,68 EUR) und WACKER CHEMIE (-2,28 Prozent auf 75,15 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 132 616 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 36,426 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at