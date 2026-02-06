WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|MDAX-Marktbericht
|
06.02.2026 17:58:41
Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker
Zum Handelsschluss stand im XETRA-Handel ein Plus von 0,69 Prozent auf 31 651,50 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Die MDAX-Mitglieder sind damit 371,850 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,152 Prozent auf 31 386,73 Punkte an der Kurstafel, nach 31 434,51 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag am Freitag bei 31 175,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 670,14 Punkten erreichte.
MDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 1,88 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, betrug der MDAX-Kurs 31 670,42 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, notierte der MDAX bei 28 959,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 27 059,35 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,17 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 30 597,95 Punkten.
MDAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit RENK (+ 5,37 Prozent auf 54,39 EUR), thyssenkrupp (+ 4,30 Prozent auf 11,66 EUR), HOCHTIEF (+ 4,22) Prozent auf 365,60 EUR), Delivery Hero (+ 3,46 Prozent auf 23,90 EUR) und Lufthansa (+ 2,54 Prozent auf 9,21 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Bechtle (-9,52 Prozent auf 38,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6,37 Prozent auf 64,65 EUR), LANXESS (-3,25 Prozent auf 19,32 EUR), Porsche vz (-2,53 Prozent auf 39,68 EUR) und WACKER CHEMIE (-2,28 Prozent auf 75,15 EUR).
MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 132 616 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 36,426 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick
Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu TUI AG
|
06.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
06.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt am Donnerstagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu TUI AG
|04.02.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|04.02.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|04.02.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|37,90
|-9,46%
|Delivery Hero
|23,80
|3,48%
|Evonik AG
|14,86
|1,43%
|HOCHTIEF AG
|363,60
|4,72%
|LANXESS AG
|19,27
|-2,38%
|Lufthansa AG
|9,16
|1,89%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|39,82
|-1,75%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|64,10
|-5,67%
|RENK
|54,75
|6,33%
|TeamViewer
|5,70
|2,43%
|thyssenkrupp AG
|11,71
|4,84%
|TUI AG
|9,30
|1,44%
|WACKER CHEMIE AG
|75,00
|-0,27%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 662,83
|0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.