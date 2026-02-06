WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX-Marktbericht 06.02.2026 17:58:41

Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker

Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker

Der MDAX verzeichnete am fünften Tag der Woche Kursgewinne.

Zum Handelsschluss stand im XETRA-Handel ein Plus von 0,69 Prozent auf 31 651,50 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Die MDAX-Mitglieder sind damit 371,850 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,152 Prozent auf 31 386,73 Punkte an der Kurstafel, nach 31 434,51 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Freitag bei 31 175,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 670,14 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 1,88 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, betrug der MDAX-Kurs 31 670,42 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, notierte der MDAX bei 28 959,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 27 059,35 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,17 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 30 597,95 Punkten.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit RENK (+ 5,37 Prozent auf 54,39 EUR), thyssenkrupp (+ 4,30 Prozent auf 11,66 EUR), HOCHTIEF (+ 4,22) Prozent auf 365,60 EUR), Delivery Hero (+ 3,46 Prozent auf 23,90 EUR) und Lufthansa (+ 2,54 Prozent auf 9,21 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Bechtle (-9,52 Prozent auf 38,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6,37 Prozent auf 64,65 EUR), LANXESS (-3,25 Prozent auf 19,32 EUR), Porsche vz (-2,53 Prozent auf 39,68 EUR) und WACKER CHEMIE (-2,28 Prozent auf 75,15 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 132 616 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 36,426 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu TUI AG

mehr Nachrichten

Analysen zu TUI AG

mehr Analysen
04.02.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
20.01.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
14.01.26 TUI Overweight Barclays Capital
13.01.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 37,90 -9,46% Bechtle AG
Delivery Hero 23,80 3,48% Delivery Hero
Evonik AG 14,86 1,43% Evonik AG
HOCHTIEF AG 363,60 4,72% HOCHTIEF AG
LANXESS AG 19,27 -2,38% LANXESS AG
Lufthansa AG 9,16 1,89% Lufthansa AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 39,82 -1,75% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 64,10 -5,67% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
RENK 54,75 6,33% RENK
TeamViewer 5,70 2,43% TeamViewer
thyssenkrupp AG 11,71 4,84% thyssenkrupp AG
TUI AG 9,30 1,44% TUI AG
WACKER CHEMIE AG 75,00 -0,27% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 662,83 0,73%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen