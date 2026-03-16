Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker

Zum Handelsschluss verbuchte der MDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,41 Prozent auf 28 938,35 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 343,119 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,254 Prozent auf 28 892,76 Punkte an der Kurstafel, nach 28 819,46 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 29 068,71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 28 604,91 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 16.02.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 364,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30 047,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, einen Stand von 29 164,60 Punkten auf.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 6,59 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 28 488,77 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 5,38 Prozent auf 82,30 EUR), RENK (+ 3,68 Prozent auf 56,31 EUR), HOCHTIEF (+ 3,37 Prozent auf 393,00 EUR), Aroundtown SA (+ 2,83 Prozent auf 2,40 EUR) und AUTO1 (+ 2,82 Prozent auf 16,77 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil K+S (-5,37 Prozent auf 17,28 EUR), Ströer SE (-4,37 Prozent auf 31,70 EUR), TeamViewer (-3,87 Prozent auf 4,47 EUR), IONOS (-2,65 Prozent auf 22,05 EUR) und Bechtle (-2,21 Prozent auf 31,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 309 779 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 33,374 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,37 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at