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Kursverlauf 24.06.2026 09:30:12

Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsstart in der Verlustzone

Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsstart in der Verlustzone

Der MDAX verliert am Mittwochmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Mittwoch bewegt sich der MDAX um 09:13 Uhr via XETRA 0,31 Prozent schwächer bei 32 029,56 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 354,175 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,101 Prozent schwächer bei 32 096,75 Punkten in den Mittwochshandel, nach 32 129,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 111,15 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 001,42 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 2,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, notierte der MDAX bei 32 108,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 125,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29 957,56 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,39 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 9,75 Prozent auf 79,90 EUR), United Internet (+ 3,78 Prozent auf 24,74 EUR), PUMA SE (+ 1,84 Prozent auf 26,62 EUR), Aroundtown SA (+ 1,72 Prozent auf 2,36 EUR) und LEG Immobilien (+ 1,33 Prozent auf 53,30 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen HENSOLDT (-5,30 Prozent auf 67,52 EUR), RENK (-3,88 Prozent auf 43,96 EUR), Porsche vz (-3,88 Prozent auf 44,65 EUR), DEUTZ (-2,44 Prozent auf 9,40 EUR) und flatexDEGIRO (-2,01 Prozent auf 37,12 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 593 815 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,735 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,02 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aroundtown SA 2,32 0,78% Aroundtown SA
DEUTZ AG 9,12 -5,93% DEUTZ AG
flatexDEGIRO AG 36,96 -2,22% flatexDEGIRO AG
freenet AG 24,14 -0,90% freenet AG
HENSOLDT 67,26 -5,45% HENSOLDT
LEG Immobilien 52,75 0,86% LEG Immobilien
Porsche Automobil Holding SE 29,69 -1,26% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,20 -2,42% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 27,21 4,17% PUMA SE
RENK 42,90 -6,35% RENK
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems 80,70 9,80% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
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