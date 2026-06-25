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Marktbericht 25.06.2026 09:30:43

Börse Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Börse Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

MDAX-Handel heute.

Um 09:13 Uhr erhöht sich der MDAX im XETRA-Handel um 0,02 Prozent auf 31 924,92 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 349,317 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,372 Prozent stärker bei 32 038,14 Punkten in den Handel, nach 31 919,25 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 31 863,39 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 32 049,26 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der MDAX bereits um 2,39 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 25.05.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32 807,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 28 821,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 29 925,98 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,05 Prozent zu. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Zählern.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,89 Prozent auf 99,35 EUR), Siltronic (+ 3,38 Prozent auf 90,15 EUR), JENOPTIK (+ 2,34 Prozent auf 47,16 EUR), freenet (+ 1,50 Prozent auf 24,36 EUR) und Lufthansa (+ 1,40 Prozent auf 9,73 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,85 Prozent auf 80,40 EUR), Aroundtown SA (-3,19 Prozent auf 2,30 EUR), HENSOLDT (-2,38 Prozent auf 67,32 EUR), Nemetschek SE (-2,14 Prozent auf 52,60 EUR) und Schaeffler (-2,12 Prozent auf 8,30 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 862 366 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 40,494 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aroundtown SA 2,31 -2,21% Aroundtown SA
freenet AG 24,14 -0,49% freenet AG
HENSOLDT 63,60 -7,59% HENSOLDT
JENOPTIK AG 47,14 2,52% JENOPTIK AG
Lufthansa AG 9,72 2,12% Lufthansa AG
Nemetschek SE 51,75 -3,45% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 29,87 0,84% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,16 -1,60% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Schaeffler AG 8,43 -0,71% Schaeffler AG
Siltronic AG 86,90 0,23% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 97,70 8,02% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 76,90 -9,95% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 972,64 0,17%

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Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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