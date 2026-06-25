Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Marktbericht
|
25.06.2026 09:30:43
Börse Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen
Um 09:13 Uhr erhöht sich der MDAX im XETRA-Handel um 0,02 Prozent auf 31 924,92 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 349,317 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,372 Prozent stärker bei 32 038,14 Punkten in den Handel, nach 31 919,25 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der MDAX bei 31 863,39 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 32 049,26 Punkten.
MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht fiel der MDAX bereits um 2,39 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 25.05.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32 807,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 28 821,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 29 925,98 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,05 Prozent zu. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Zählern.
MDAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,89 Prozent auf 99,35 EUR), Siltronic (+ 3,38 Prozent auf 90,15 EUR), JENOPTIK (+ 2,34 Prozent auf 47,16 EUR), freenet (+ 1,50 Prozent auf 24,36 EUR) und Lufthansa (+ 1,40 Prozent auf 9,73 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,85 Prozent auf 80,40 EUR), Aroundtown SA (-3,19 Prozent auf 2,30 EUR), HENSOLDT (-2,38 Prozent auf 67,32 EUR), Nemetschek SE (-2,14 Prozent auf 52,60 EUR) und Schaeffler (-2,12 Prozent auf 8,30 EUR).
Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 862 366 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 40,494 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf
2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Nemetschek SE
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|Jefferies & Company Inc.
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|06.05.26
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|01.05.26
|Nemetschek Overweight
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|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.12.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|20.03.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|2,31
|-2,21%
|freenet AG
|24,14
|-0,49%
|HENSOLDT
|63,60
|-7,59%
|JENOPTIK AG
|47,14
|2,52%
|Lufthansa AG
|9,72
|2,12%
|Nemetschek SE
|51,75
|-3,45%
|Porsche Automobil Holding SE
|29,87
|0,84%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,16
|-1,60%
|Schaeffler AG
|8,43
|-0,71%
|Siltronic AG
|86,90
|0,23%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|97,70
|8,02%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|76,90
|-9,95%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
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