Börse Frankfurt: MDAX zum Start in der Gewinnzone

Der MDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch heute fort.

Um 09:12 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 0,49 Prozent aufwärts auf 31 991,94 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 347,028 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,063 Prozent auf 31 857,42 Punkte an der Kurstafel, nach 31 837,35 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 804,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 31 992,16 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 3,20 Prozent nach. Der MDAX stand vor einem Monat, am 10.06.2026, bei 31 292,79 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 10.04.2026, bei 30 382,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 649,14 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,27 Prozent aufwärts. Bei 33 547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Punkte.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Salzgitter (+ 9,69 Prozent auf 52,65 EUR), Sartorius vz (+ 3,51 Prozent auf 241,50 EUR), thyssenkrupp (+ 3,24 Prozent auf 11,64 EUR), Aurubis (+ 2,31 Prozent auf 172,80 EUR) und United Internet (+ 1,91 Prozent auf 23,52 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Siltronic (-2,53 Prozent auf 88,55 EUR), AIXTRON SE (-2,41 Prozent auf 44,18 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,12 Prozent auf 83,00 EUR), RENK (-1,64 Prozent auf 43,01 EUR) und Nordex (-1,41 Prozent auf 41,86 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 572 805 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41,437 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at