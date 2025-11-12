Börse Frankfurt: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen

Der MDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am dritten Tag der Woche fort.

Am Mittwoch verbucht der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,31 Prozent auf 29 294,00 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 341,657 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,310 Prozent auf 29 295,02 Punkte an der Kurstafel, nach 29 204,45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Mittwoch bei 29 279,53 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 342,12 Punkten erreichte.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,641 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 30 250,03 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, bei 31 001,37 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 12.11.2024, bei 26 450,62 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 13,90 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23 135,20 Punkten.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 7,35 Prozent auf 18,69 EUR), Jungheinrich (+ 5,51 Prozent auf 31,00 EUR), Ströer SE (+ 1,63 Prozent auf 34,30 EUR), HOCHTIEF (+ 1,52 Prozent auf 281,00 EUR) und Nordex (+ 1,37 Prozent auf 28,16 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen IONOS (-4,08 Prozent auf 25,85 EUR), United Internet (-2,38 Prozent auf 25,38 EUR), HENSOLDT (-1,21 Prozent auf 86,00 EUR), LANXESS (-1,12 Prozent auf 16,84 EUR) und Fielmann (-0,57 Prozent auf 43,95 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der AIXTRON SE-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 322 056 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,589 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,22 zu Buche schlagen. RTL lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 16,91 Prozent.

