Börse Frankfurt: nachmittags Gewinne im SDAX

Um 15:42 Uhr gewinnt der SDAX im XETRA-Handel 0,31 Prozent auf 18 059,74 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 96,400 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,073 Prozent fester bei 18 017,33 Punkten in den Handel, nach 18 004,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 063,33 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 832,74 Zählern.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der SDAX bereits um 0,590 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bei 17 355,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, notierte der SDAX bei 16 280,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, lag der SDAX noch bei 14 485,34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 4,06 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Bei 17 174,39 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Schaeffler (+ 7,18 Prozent auf 10,45 EUR), Wacker Neuson SE (+ 6,08 Prozent auf 21,80 EUR), Siltronic (+ 5,08 Prozent auf 50,25 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 4,31 Prozent auf 18,38 EUR) und HelloFresh (+ 3,76 Prozent auf 5,80 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen PVA TePla (-13,10 Prozent auf 21,76 EUR), ATOSS Software (-7,22 Prozent auf 83,50 EUR), secunet Security Networks (-5,84 Prozent auf 209,50 EUR), GFT SE (-4,75 Prozent auf 18,86 EUR) und adesso SE (-3,95 Prozent auf 73,00 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Verve Group-Aktie aufweisen. 2 098 595 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 9,468 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

