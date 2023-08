Börse Frankfurt-News: ETFs: Breit gestreute Investments

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die laufende Erholung an den Aktienmärkten hat im ETF-Segment neue Interessenten angelockt. Dabei sind die Investments in den vergangenen Tagen breit gestreut worden.

29. August 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). "Bei anziehenden Umsätzen, konnten wir ca. 30 Prozent mehr Käufe als Verkäufe verzeichnen", bilanziert Holger Heinrich von der Baader Bank. Ähnliche Tendenzen zeigen sich auch bei der ICF Bank, allerdings auf keinem allzu hohen Niveau. "Für eine wirklich starke Zunahme der Aktivität bedarf es wahrscheinlich einer größeren Korrektur oder aber dem Sprung auf neue Allzeithochs", vermutet Jan Duisberg.

Eine gut vermarktete "Revolution"

Weit oben auf der Einkaufsliste stehen bei den ETF-Käufern aktuell global ausgerichtete Produkte wie die MSCI Welt-ETFs von Amundi (LU2572257124), Deka (DE000ETFL508) oder Invesco (IE00B60SX394). Passend dazu berichtet Duisberg von einer starken Nachfrage nach dem L&G Gerd Kommer Multifactor Equity ETF (IE0001UQQ933). Das Produkt ist erst seit gut zwei Monaten am Markt gelistet, hat aber in der Branche schon hohe Wellen geschlagen. Initiator ist der auch als "ETF-Papst" bezeichnete Buchautor und Vermögensverwalter Gerd Kommer. Der beschreibt den neuen Fonds selbst als "ETF-Revolution". Laut Duisberg kommt das Produkt "auch wegen der guten Vermarktung" bei den Anleger*innen gut an. "Durch die Vermischung von aktivem und passivem Ansatz soll hier eine bessere Performance als beim MSCI World erreicht werden".

Small-Caps, Dividenden und Hebel-ETFs

Mit Blick auf die europäischen Märkte sieht Heinrich neben den Standard-Papieren wie dem Amundi MSCI Europe (LU1861137484) oder dem Lyxor Core STOXX Europe 600 (LU0908500753) auch bei Small Caps und Dividendenstrategien verstärktes Interesse. Im Fokus stehen hier bei der Baader Bank zum Beispiel der iShares MSCI EMU Small Cap (IE00B3VWMM18) und der Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend (LU0292095535).

Im US-Segment beobachtet der Händler hingegen vergleichsweise hohe Umsätze in mehrfach gehebelten Produkten wie dem von Kursrückschlägen im Tech-Sektor profitierenden WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Short (IE00BLRPRJ20) oder zwei ETFs von Xtrackers, mit denen sich auf fallende (LU0322251520) bzw. steigende (LU0411078552) Kurse des S&P 500 spekulieren lässt.

Anleihe-ETFs und Krypto-ETPs gefragt

Leicht erhöhtes Interesse zeigt sich im Segment der Anleihe-ETFs. "Der Markt für Zinsprodukte ist als liquide Alternative zu Festgeld in der jüngeren Vergangenheit wieder mehr in den Fokus gerückt", berichtet Duisberg. Als Beispiele nennt der Händler spezielle ETFs von VanEck (NL0009690247) und der Deka (DE000ETFL383), die beide - mit unterschiedlichem Ansatz - dem Segment der Unternehmensanleihen zuzuordnen sind. Bei Lang & Schwarz wird vor allem der Geldmarkt-ETF von Xtrackers (LU0290358497) gekauft.

Verstärkte Nachfrage sehen die ETF-Spezialisten auch wieder im Bereich der Krypto-ETPs. Während bei der ICF Bank vor allem Ethereum (CH0454664027) und Bitcoin (DE000A28M8D0) im Fokus stehen, werden bei Lang & Schwarz neben einem weiteren Bitcoin-Produkt (DE000A27Z304) auch der 21Shares Ripple (CH0454664043) und der VanEck Crypto Leaders (DE000A3GWEU3) gehandelt.

Fabian Wörndl, der ETFs für Lang & Schwarz handelt, beobachtet zudem einen weiterhin sehr regen Handel bei den gehebelten Natural Gas-ETF. Auf der Einkaufsliste stehen dabei vor allem die Produkte von WisdomTree. Die spiegeln die Wertentwicklung des Rohstoff-Futures mit dreifachem Hebel wider. Entweder Long (IE00BLRPRG98) oder Short (IE00B76BRD76).

Aktien:

Welt --> Käufe

Europa --> Käufe/Verkäufe

USA --> Käufe/Verkäufe

Anleihen:

Coporate Bonds --> Käufe

Geldmarkt -->Käufe

Rohstoffe:

Natural Gas --> Käufe/Verkäufe

Gold --> Käufe

Krypto-ETNs:

Bitcoin --> Käufe/Verkäufe

Ethereum --> Käufe/Verkäufe

Ripple --> Käufe

von: Thomas Koch, 29. August 2023, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)