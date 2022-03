Börse Frankfurt-News: Handeln für die Ukraine: Trading Charity an der Börse Frankf

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Entgelte vom 4. März gehen an eine Kinderhilfsorganisation in der Ukraine.

3. März 2022. FRANKFURT (Börse Frankfurt. Die Deutsche Börse und die auf dem Frankfurter Börsenparkett tätigen Wertpapierhandelsbanken werden die Transaktions- und Handelsentgelte, die am morgigen Freitag, 4. März, über den Handelsplatz Börse Frankfurt zusammenkommen, an eine gemeinnützige Organisation spenden.

"Unsere Gedanken sind bei allen, die von dem Krieg in der Ukraine betroffen sind. Die Beachtung rechtsstaatlicher Prinzipien und internationaler Grundsätze ist die Basis für unser Zusammenleben in einer globalisierten Welt. Für diese Werte stehen wir als Unternehmen ein", erklärt Thomas Book, Mitglied des Vorstands der Deutschen Börse. "Deshalb möchten wir die gemeinnützigen Organisationen unterstützen, die in der Ukraine und den angrenzenden Ländern den Leidtragenden zur Seite stehen."

Anleger*innen, die an diesem Tag Aktien, Fonds, ETFs, ETCs oder ETNs während der Handelszeit von 8 bis 22 Uhr, bzw. Anleihen bis 17:30 Uhr, am Börsenplatz Frankfurt handeln, helfen damit der gemeinnützigen Einrichtung "Voices of Children", die Kindern, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind, psychologische Unterstützung bietet. Die Höhe der erreichten Spendensumme wird in der Folgewoche bekannt gegeben.

Zu den beteiligten Wertpapierhandelsbanken zählen Baader Bank, Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist, Hellwig Wertpapierhandelsbank, ICF Bank, mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank, ODDO BHF, Tradegate Wertpapierhandelsbank, Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank und Wolfgang Steubing Wertpapierdienstleister.

3. März 2022

