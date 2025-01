Börse Frankfurt-News: Kryptowährungen: Trump treibt Kurse in die Höhe

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Krypto-Branche ist hellauf begeistert, endlich einen Krypto-Freund im Weißen Haus zu haben. Viele Coins bewegen sich nahe ihren Allzeithochs. Krypto-ETNs werden rege gehandelt - mal gekauft, mal verkauft.

30. Januar 2025. Es hat die Kryptobranche nur kurz durcheinandergewirbelt: das neue KI-Modell des chinesischen Unternehmens DeepSeek, extrem leistungsstark und dabei auch noch energieschonend. Nach einem Rücksetzer durch die gestiegene Unsicherheit in der Tech-Branche ging es für Bitcoin & Co wieder nach oben.

Am Donnerstagmorgen wird Bitcoin zu 105.440 US-Dollar gehandelt, nicht weit unter dem Anfang vergangener Woche erreichten Allzeithoch von 109.110 US-Dollar. Einige Altcoins notieren ebenfalls weiter auf hohem Niveau, andere kosten noch deutlich weniger als im Dezember. Auffällig ist der Kursanstieg von Ripple mit einer Kursverfünffachung seit Anfang 2024. "Die Ereignisse in den ersten Tagen und Wochen der zweiten Präsidentschaft von Donald Trump sorgen insgesamt für eine gute Stimmung und Optimismus am Markt", erklärt André Dragosch vom Krypto-ETN-Emittenten Bitwise.

"Trumps Wahlkampfrhetorik mit neuem Fokus auf eine?America First?-Politik, Steuerreform und Deregulierung weckte die Erwartung einer wirtschaftlichen Belebung", bemerkt auch Dovile Silenskyte vom Emittenten WisdomTree. Das sei riskanteren Vermögenswerten zugutegekommen. "Zudem erhöhen potenzielle wirtschaftliche Unsicherheit und Inflationsängste die Attraktivität von Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel."

Erstes Krypto-Dekret

Auch der neue "$Trump"-Coin" sorgte für Furore, wie Händler Moritz Kretschmann von Lang & Schwarz berichtet. "Der Kurs ist durch die Decke gegangen." Der Coin stieg nach dem Handelsstart in die Top 20 der Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung auf, wie Dragosch feststellt - der schnellste jemals verzeichnete Anstieg eines neuen Coins. "Allerdings kam es in der Folge zu Gewinnmitnahmen", ergänzt er.

Trump hatte im Wahlkampf eine strategische Bitcoin-Reserve in Aussicht gestellt. Vergangenen Donnerstag unterzeichnete er nun ein erstes Krypto-Dekret. Das sieht unter anderem ein Beratungsgremium für digitale Assets vor, auch zur Ausarbeitung kryptofreundlicher Gesetze. Die strategische Krypto-Reserve soll ebenfalls Thema sein. Das Dekret stieß in der Branche auf unterschiedliches Echo: Einige begrüßten es, andere hatten mehr Tempo und konkretere Maßnahmen erhofft. Überrascht hat viele, dass explizit von einer Krypto- und nicht einer Bitcoin-Reserve gesprochen wird.

Es mehren sich aber auch die skeptischen Stimmen, die eine Überhitzung sehen - auch mit Blick auf den "$Trump"-Coin". Der Präsident der Finanzaufsicht Bafin Mark Branson stellte diese Woche zudem die Sicherheit von Bitcoin in Frage: Quantencomputer könnten in Zukunft unter Umständen heute sicher verschlüsselte Daten knacken.

Gute Nachfrage nach Bitcoin-ETNs

Im Handel mit Krypto-ETNs ist sehr viel los. Laut Ivo Orlemann, der bei der ICF Bank ETFs, ETCs und ETNs handelt, werden "Dauerbrenner" wie der VanEck Bitcoin (DE000A28M8D0) und der WisdomTree Physical Bitcoin (GB00BJYDH287) mal gekauft, mal verkauft. Für Solana-ETNs von WisdomTree (GB00BNGJ9G01) und 21Shares (CH1114873776) meldet er Zu- und Abflüsse, zuletzt "größtenteils Rückgaben", ebenfalls für den Ripple-ETN von 21Shares (CH0454664043). Auch Holger Heinrich von der Baader Bank berichtet von einem regen Handel, vor allem in den großen Währungen. Als Beispiele nennt er den WisdomTree Physical Bitcoin (GB00BJYDH287), Bitwise Physical Bitcoin ETP (DE000A27Z304) und CoinShares Physical Bitcoin (GB00BLD4ZL17).

Nach Verkäufen im Dezember und auch im Gesamtjahr 2024 standen physisch besicherte Bitcoin-ETNs im Januar in Europa wieder auf den Kauflisten, wie WisdomTree berichtet. Weltweit sei das Bild aber schon zuvor anders gewesen, mit hohen Zuflüssen im Dezember und Gesamtjahr.

ETNs auf Xetra: Meist geht es um Bitcoin

Größte Krypto-ETNs auf Xetra sind Bitwise Physical Bitcoin (DE000A27Z304) und CoinShares Physical Bitcoin () mit jeweils 1,2 Milliarden Euro, gefolgt vom 21Shares Solana Staking (CH1114873776) mit 1,02 Millionen Euro. Auf den Plätzen vier und fünf finden sich WisdomTree Physical Bitcoin (GB00BJYDH287) und 21Shares Bitcoin (CH0454664001) mit 957 und 794 Millionen Euro.

Von Anna-Maria Borse, 30. Januar 2025, © Deutsche Börse

