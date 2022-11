Börse Frankfurt-News: Neue Hiobsbotschaften (Kryptowährungen)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Genau vor einem Jahr waren Bitcoin, Ethereum und Co. auf Allzeithochs geklettert, jetzt kosten sie nur noch einen Bruchteil. Auslöser für den jüngsten Kursrutsch: die drohende Insolvenz eines wichtigen Handelsplatzes.

11. November 2022. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Krypto-Branche erlebt ein neues Beben: Schon am Dienstag dieser Woche hatten Berichte über Liquiditätsprobleme beim großen Handelsplatz FTX die Kurse purzeln lassen. Dann kündigte der Rivale Binance den Einstieg bei FTX an, blies ihn aber am gestrigen Mittwochabend wieder ab. Nun wird die Insolvenz erwartet. "Sollte Binance in letzter Sekunde aus dem Deal aussteigen, wäre dies ein fatales Signal für Anleger", hatte Timo Emden vom Analysehaus Emden Research noch vor der Entscheidung erklärt. Unter Beobachtern wird schon vom "Lehman-Moment der Kryptobranche" gesprochen.

Der Bitcoin-Kurs fiel am gestrigen Mittwoch unter 16.000 US-Dollar, am Donnerstagmorgen sind es 16.430 US-Dollar - immer noch ein Zweijahrestief. Das Allzeithoch vor genau einem Jahr lag bei 68.764 US-Dollar. In den Wochen vor dem jüngsten Kurseinbruch war der Bitcoin relativ konstant um 20.000 US-Dollar gehandelt worden.

Kein Ende des Kryptowinters in Sicht

Ohnehin haben es Kryptowährungen derzeit schwer. "Die Menschen haben aktuell andere Themen als Sparquoten und Investments", bemerkt Nils von Schoenaich-Carolath vom Bankhaus Scheich. "Sie überlegen sich, wie sie ihre Einkäufe, den Tankstellenbesuch und die nächste Nebenkostenabrechnung bezahlen."

Die Nachfrage nach physisch besicherten Bitcoin-ETNs ist in den vergangenen Wochen im Vergleich zum dritten Quartal deutlich zurückgegangen, wie Benjamin Dean vom ETN-Emittenten WisdomTree meldet. Produkte mit synthetischer Preisabbildung hätten sogar überwiegend auf den Verkaufslisten gestanden.

An der Börse Frankfurt war in den vergangenen vier Wochen abermals der BTCetc - ETC Group Physical Bitcoin (DE000A27Z304) umsatzstärkster Krypto-ETN, gefolgt vom 21Shares Bitcoin (CH0454664001). Auf den Plätzen drei und vier finden sich Ethereum-ETNs, und zwar der 21Shares Ethereum (CH0454664027) und der VanEck Ethereum (DE000A3GPSP7). Viel um geht auch weiter im 21Shares Short Bitcoin (CH0514065058), der die Kursentwicklung invers abbildet.

Ethereum immer wichtiger

Andere Kryptowährungen sind von den Turbulenzen ebenfalls betroffen. Die zweitgrößte Kryptodevise Ethereum wird zwar aktuell noch über den Tiefs vom Sommer gehandelt, mit 1.177 US-Dollar ist das Allzeithoch von 4.866 US-Dollar vor einem Jahr aber auch weit entfernt.

Immerhin blieben nach dem erfolgreichen Ethereum-Update "The Merge" Mitte September auch im weiteren Verlauf Störungen aus. "Das Netzwerk wächst weiter", erklärt Dean von WisdomTree. Die Zahl der Validatoren sei im Vergleich zum Vormonat weiter gestiegen. Mit "The Merge" hatte Ethereum den Wechsel auf den sogenannten "Proof of Stake" vollzogen. Das ist ein Konsensmechanismus, der von der Token-Anzahl der Nutzer abhängt: Je mehr Token ein Nutzer hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, für die Überprüfung des nächsten Blocks der Blockchain ausgewählt zu werden. Vergleichbar ist das mit einer Aktiengesellschaft, bei der mit mehr Anteilen mehr Stimmrechte einhergehen.

"Der Trend bei Krypto-ETNs geht in diesem Jahr mehr und mehr in Richtung Ethereum”, stellt Dean fest. Im dritten Quartal seien fast ebenso viele Gelder in Ethereum-ETNs geflossen wie in Bitcoin-ETNs. 2021 lagen die Zuflüsse in Bitcoin-ETNs hingegen noch deutlich über denen in Ethereum-ETNs.

Ripple & Co im Schatten

Auf der Umsatzliste der Börse Frankfurt folgen auf Bitcoin- und Ethereum-ETNs mit großem Abstand ETNs auf Ripple, Solana und Polygon. Auch Produkte auf Kryptowährungskörbe weisen weniger Umsätze auf, etwa der 21Shares Crypto Basket Index (CH0445689208) und der VanEck Crypto Leaders (DE000A3GWEU3).

Aktuell sind einige speziellere Währungen vom Abverkauf besonders betroffen: Die von FTX herausgegebene Kryptowährung FTT verlor massiv an Wert. In den Bilanzen von FTX sollen sich Medienberichten zufolge aber auch große Mengen an Solana befinden. Der Solana-Kurs stürzte ebenfalls ab.

Regulierung schreitet voran

Von Schoenaich-Carolath vom Bankhaus Scheich weist unterdessen darauf hin, dass die Krypto-Infrastruktur weiter aufgebaut wird. "Immer mehr Banken und Asset Manager arbeiten daran, ihren Kunden in Zukunft Krypto-Services anbieten zu können."

Auch auf regulatorischer Seite passiert viel: Die EU-einheitliche Regelung von Krypto-Märkten - kurz MiCA (Markets in Crypto-Assets) - soll im kommenden Jahr vom Europäischen Parlament verabschiedet werden und 2024 in Kraft treten. Sie soll die Geschäfte mit Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen in der EU regeln. Europa gilt mit dieser Regulierung als weltweit führend.

Das Krypto-ETN-Angebot auf Börse Frankfurt und Xetra umfasst mittlerweile 95 Produkte von 14 Anbietern, 20 auf einzelne Kryptowährungen und 10 auf Kryptoindizes. Jüngstes Produkt ist ein seit Dienstag dieser Woche handelbarer Krypto-ETN von Hashdex, der Hashdex Crypto Momentum Factor CH1218734544. Der bietet Zugang zu den nach Marktkapitalisierung zwölf größten Kryptowährungen. Die Gewichtung ist unkonventionell: Berücksichtigt werden sowohl die Risikoparität als auch der Momentum-Score. Ziel ist, die Gesamtvolatilität des Krypto-Korbes zu reduzieren.

von: Antje Erhard, 11. November 2022, © Deutsche Börse AG

