Börse Frankfurt-News: "Viel Interesse an Dividenden-ETFs" (ETFs)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die anhaltend hohen Niveaus an den Börsen locken weiter in Aktien-ETFs. Zudem ist das Interesse an Dividenden-Indexfonds hoch. Ebenfalls umsatzstark: Rohstoff-ETCs und Krypto-ETNs.

21. Mai 2024. Neue Allzeithochs im DAX, Dow Jones und Nasdaq beleben den ETF-Handel. Frank Mohr von der Société Générale meldet eine gute Woche - mit einem klaren Kaufüberhang. Jan Duisberg von der ICF Bank berichtet von "stabilen Umsätzen auf hohem Niveau". Der DAX hatte vergangenen Mittwoch ein neues Rekordhoch markiert, der Dow Jones kletterte vergangenen Donnerstag erstmals über 40.000 Punkten, der Nasdaq 100 am gestrigen Montag auf ein neues Hoch.

Bei der Société Générale dreht sich das meiste um US- (IE00B3XXRP09, IE00B6YX5C33) und Welt-Tracker. "Bei MSCI World-ETFs macht sich die Monatsmitte mit vielen Sparplänen bemerkbar", stellt Mohr fest. Die Käufe dominierten klar. Auch bei der ICF kommen MSCI World-ETFs gut an, etwa von Invesco (

Abgaben sieht Mohr hingegen für europäische Aktien, etwa mit dem iShares Core DAX (DE0005933931) oder dem Amundi Index MSCI Europe SRI PAB (LU1861137484). Leo Puschmann von Lang & Schwarz beobachtet ein auffällig hohes Interesse an Dividenden-ETFs. "Sehr häufig gekauft wird zum Beispiel der Global X SuperDividend (IE00077FRP95)", berichtet der Händler. Auch DivDAX-ETFs seien gefragt.

Fab Four statt Magnificent Seven?

Was früher FAANG-Aktien (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) waren, sind seit einiger Zeit die "Magnificent Seven" (Apple, Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon, Tesla und Microsoft). Selbst dieses Jahr stammen rund 57 Prozent der S&P 500-Rendite von diesen sieben Unternehmen, wie die ETF-Plattform extraETF schreibt. Aus den sieben könnten nun bald vier oder fünf werden. "The Stock Market?s Magnificent Seven Is Now the Fab Four?, schrieb das Wall Street Journal schon Anfang April. Denn die Kursentwicklung von Tesla ist in diesem Jahr mit einem Minus von 30 Prozent alles andere als "magnificent". Apple tritt auf der Stelle. Auch Alphabet kann mit den anderen nicht mithalten. Wegen der starken Konzentration auf wenige Werte nennt extraETF als Alternative den Nebenwerteindex SPDR MSCI World Small Cap (IE00BCBJG560) oder aber - für eingefleischste Tech-Fans - den HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight (IE00BDDRF700). Der Letzere setzt gleichgewichtet auf Unternehmen, die Innovationen in acht Unterbereichen vorantreiben, etwa Robotik & Automation, Cloud Computing & Big Data und Cybersicherheit.

Tech-Rally: Kein Ende in Sicht

Im Handel mit Branchen-ETFs stehen unverändert Tech-Werte im Mittelpunkt. Mohr zufolge machten sie vergangene Woche 40 Prozent der Umsätze mit Branchen-ETFs aus - meist mit Käufen. Favoriten sind hier, wie fast immer, der iShares S&P 500 Information Technology (IE00B3WJKG14) und der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51). Beide haben die kleinen Verluste vom April wieder wettgemacht, der iShares-ETF hat sogar ein neues Allzeithoch erreicht.

Ebenfalls viel gehandelt würden europäische Versorger-ETFs (DE000A0Q4R02). Hier überwögen allerdings die Abgaben, wie Mohr feststellt. Duisberg zufolge sind aufgrund des jüngsten Anstiegs der Kryptowährungen auch ETFs gefragt, die die Blockchain-Branche abbilden, konkret der Global X Blockchain (IE000XAGSCY5).

Reger Handel mit Rohstoff- und Krypto-Produkten

Viel Umsatz sieht Puschmann weiterhin in Rohstoff-ETCs, oft mit Hebel, etwa auf Gold (IE00B8HGT870), Silber und Kupfer. Der Goldpreis ist am gestrigen Montag auf das neues Allzeithoch von fast 2.450 US-Dollar gestiegen, auch der Kupferpreis erreichte nie gekannte Höhen. Jan Duisberg spricht von einer starken Nachfrage nach "exotischeren" Produkten wie zweifach gehebelten Silberpreis- (JE00B2NFTS64) und Industriemetall-ETCs.

Dass der Bitcoin zuletzt wieder über die Marke von 70.000 US-Dollar geklettert ist, macht sich im Handel mit Krypto-ETNs bemerkbar. "Wir sehen wieder gute Umsätze", sagt Duisberg. Starke Käufe meldet er für WisdomTree Physical Ethereum (GB00BJYDH394) und den 21Shares Ethereum Staking (CH0454664027).

Von Anna-Maria Borse, 21. Mai 2024 © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)