Börse Frankfurt-News: "Viel Interesse an ESG-Varianten" (ETF-Handel)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - ETFs mit Nachhaltigkeitsansatz zu großen Indizes finden immer mehr Fans. Es darf aber auch spezieller sein, etwa mit Schwerpunkt Meeresressourcen oder nachhaltige Ernährung. Daneben zieht weiter das Thema Künstliche Intelligenz.

16. Mai 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Kauflaune hält an - trotz Seitwärtsbewegung an den Börsen. "In gut behaupteten Märkten hatten wir bei anziehenden Umsätzen etwa doppelt so viele Käufe wie Verkäufe", berichtet Holger Heinrich von der Baader Bank. Auffällig sei, dass ESG-Varianten bevorzugt würden, auch der marktbreiten ETFs. Fabian Wörndl von Lang & Schwarz meldet ebenfalls einen klaren Käuferüberhang. "Das gilt für weltweite, US-amerikanische und europäische Aktien."

Der DAX pendelt schon seit Mitte April um 15.800 Punkte, am Dienstagmittag sind es 15.942 Zähler. Auch der S&P 500 tritt seit Wochen auf der Stelle. Nur der Nasdaq 100 legt noch zu. Die Tech-Aktien profitierten weiter von Spekulationen um das Ende der Zinserhöhungen.

ESG Leaders, Blue Economy - alles gefragt

Bei den europäischen ETFs sind Produkte auf den Euro Stoxx 50 gefragt, wie Heinrich feststellt, etwa von Xtrackers, iShares oder UBS (LU0380865021, DE0005933956, LU0136234068). Gut an komme auch der Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (LU1940199711), der große und mittelgroße europäische Unternehmen mit guten ESG-Ratings abbildet.

ESG spielt auch bei weltweiten Aktien eine große Rolle, Heinrich meldet Käufe für den CSIF MSCI World ESG Leaders Blue (IE00BJBYDQ02) und den BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy (LU2194447293). Der Letztere bietet Zugang zu 50 Unternehmen weltweit, die sich besonders für die nachhaltige Nutzung von Meeresressourcen engagieren. Angesichts der laufenden Dividendensaison ziehen derzeit aber auch dividendenstarke Aktien. Bei Lang & Schwarz kommt etwa der iShares Stoxx Global Select Dividend 100 (DE000A0F5UH1) gut an. Der bildet 100 Aktien mit hohen Dividendenausschüttungen aus dem Stoxx Global 1800 Index ab.

Small Caps: Vor der Aufholjagd?

Bei Trackern von US-Aktien sind neben den Large Cap- auch wieder Small Cap-Produkte gefragt, wie Heinrich außerdem berichtet, etwa der Amundi Russell 2000 (LU1681038672) und der iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced (IE00B3VWM098). Die Small Caps hinken den Large Caps von der Kursentwicklung immer noch hinterher: Beide ETFs liegen seit Jahresanfang noch in der Verlustzone, wenn auch nur leicht. Auf Dreijahressicht können sie allerdings mit ordentlichen Renditen aufwarten: Beim Amundi-ETF sind es knapp 13 Prozent im Jahr, beim iShares-ETF 16 Prozent im Jahr.

Mit ETFs auf KI setzen

Im Handel mit Branchen- und Themen-ETFs finden bei der Baader Bank US-Immobilien-Tracker viele Fans. Weiter ein Magnet: das Thema Künstliche Intelligenz und Robotik, wie Wörndl von Lang & Schwarz berichtet. Käufe sieht er etwa für den Lyxor MSCI Robotics & AI (LU1838002480). Ebenfalls gesucht: das Thema Wasserstoff mit dem VanEck Hydrogen Economy (IE00BMDH1538).

Heinrich registriert außerdem weiter Interesse am Deka MSCI Europe Climate Change ESG (DE000ETFL565). Gefragt sei auch der Rize Sustainable Future of Food (IE00BLRPQH31). Der setzt auf weltweite Unternehmen, die im Bereich der Entwicklung und Erzeugung nachhaltiger Lebensmittel tätig sind und außerdem ESG-Kriterien genügen.

In diesem Jahr - bis Ende April - waren dem ETF-Analyse- und Handelshaus Crossflow zufolge im Bereich der europäischen Branchen-ETFs im Übrigen Öl - und Gas-, Telekommunikations- und Immobilien-ETFs am beliebtesten. Die höchsten Abflüsse verzeichneten die Branchen Grundstoffe, Gesundheit und Versicherungen. Bezüglich US-Aktien sah es anders aus: Hier zogen vor allem Finanz- und IT-Werte, während Gesundheits- und Energietitel aus den Portfolios flogen. Mehr dazu: www.crossflow.de/wp-content/uploads/2023/05/2023_04_KnowtheFlow.pdf

April: Lieber Renten- als Aktien-ETFs

Im April haben Anleiheprodukte Aktien-ETFs bei den Zuflüssen in europäische ETFs übertrumpft, wie der Münchner ETF-Spezialist Crossflow meldet. Zwei Drittel der neuen Gelder in Höhe von insgesamt 10,7 Milliarden Euro flossen in Renten-, ein Drittel in Aktien-ETFs. Besonders beliebt im Rentenbereich: US-Staatsanleihen, gefolgt von europäische Unternehmensanleihen. Auf der Aktienseite dominierten globale Aktien-ETFs die Nachfrage, gefolgt von asiatischen. Aus Aktien der Eurozone flossen hingegen Gelder ab.

Beliebtester Aktien-ETF war übrigens - da zeigt sich Crossflow selbst überrascht - das Nischenprodukt Xtrackers MSCI USA Financials (IE00BCHWNT26), mit 698 Millionen Euro an neuem Kapital. "Entweder lockten die guten Zahlen der Schwergewichte im Index, die jüngsten Kursabschläge seit Anfang April aufgrund der pessimistischen Stimmungslage bei Finanztiteln, oder aber ‚gewisse‘ Marktteilnehmer haben ihre Short-Positionen eingedeckt.!

Viel Umsatz in Gas-ETCs

Weiter viel los ist Wörndl zufolge in gehebelten Gas-ETCs, etwa dem WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short (IE00B76BRD76) und dem WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged (JE00BDD9Q956). "Das sind mal Käufe, mal Verkäufe und ändert sich manchmal sogar innerhalb eines Tages." Der für Europa relevante Terminkontrakt für niederländisches Erdgas (Dutch TTF) ist zuletzt weiter gefallen auf aktuell 31 Euro/MWh. Nach Ausbruch der Ukraine-Kriegs waren es zwischenzeitlich über 300 Euro/MWh.

von: Anna-Maria Borse, 16. Mai 2023, © Deutsche Börse

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)