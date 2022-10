Börse Frankfurt-News: Zumindest stabil in schwierigem Umfeld (Kryptowährungen)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Der Stimmungsknick vom September ist erst einmal vorüber. Bitcoin steht wieder über 20.000 US-Dollar. Dennoch ist - kurzfristig - ein Short-ETP besonders gefragt.

7. Oktober 2022. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Kryptowährungen haben sich in den vergangenen Wochenwieder solider. Bitcoins steigen unter Schwankungen auf Monatssicht um 7,2 Prozent auf 20.165 US-Dollar. Im Zuge schwacher Gesamtmärkte waren sie Ende September bis auf das Jahrestief von 18.465 US-Dollar gesunken.

"Der Bitcoin-Kurs hat sich bereits in den vergangenen drei Monaten ungewöhnlich robust gezeigt. Das gilt für nahezu alle digitalen Vermögenswerte im Vergleich zu traditionellen Benchmarks", kommentiert Benjamin Dean, zuständig für Digital Assets bei WisdomTree.

Bessere Aussichten im vierten Quartal?

Dennoch vermerkt WisdomTree Abflüsse von 172 Millionen US-Dollar aus hinterlegten Bitcoin-ETPs im dritten Quartal und von 68 Millionen US-Dollar im bisherigen Jahresverlauf. Die Hoffnungen ruhen nun auf dem vierten Jahresviertel: "Da sich Bitcoins angesichts der eingetrübten makroökonomischen Aussichten, der steigenden Zinsen in vielen Industrieländern und der anhaltend hohen Energiepreise weiterhin widerstandsfähig zeigen, wird es interessant sein zu sehen, ob Institutionelle Investor*innen im vierten Quartal beginnen, dieser Anomalie Aufmerksamkeit zu schenken", erklärt Dean.

Bitcoin mit größtem Tageshandelsvolumen seit März 2020

Nach Angaben des Analyse-Hauses Glassnode erreichte die älteste Kryptowährung am 14. September das größte Börsenhandelsvolumen eines einzigen Tages seit dem Kurseinbruch im März 2020.Mehr als 236.000 Bitcoin seien gehandelt worden. Daten von Coin Metrix, dem Krypto-Finanzinformationsdienstleister, zeigen, dass auch das On-chain-Handelsvolumen, also das Volumen direkt auf der Blockchain, Mitte September stark gestiegen war. So erreichte es am 17. September 10 Milliarden US-Dollar, während es aktuell 6,55 Milliarden US-Dollar beträgt.

Ethereum nach Abflüssen wieder gekauft

Ethereum als zweitgrößte Kryptodevise weltweit verliert binnen Monatsfrist um 12,9 Prozent auf 1.359 US-Dollar. Anfang September mit Aussicht auf das neue Update war Ethereum allerdings auf 1.777 US-Dollar gestiegen.

Inmitten der jüngsten Rücksetzer verzeichnet WisdomTree Abflüsse aus Ether-ETPs von 77 Millionen US-Dollar im dritten Quartal, 234 Millionen US-Dollar sind auf Jahressicht abgezogen worden.

Bei Lang & Schwarz stabilisiert sich aktuell die Nachfrage nach Ethereum. "Wir haben vor allem nach The Merge viele Abflüsse aus Ethereum gesehen", beschreibt Fabian Wörndl die Marktlage. In den vergangenen beiden Wochen sei aber wieder vergleichsweise viel gekauft worden. Insgesamt halten sich die großen Kryptowährungen auf Monatssicht konstant: "Mit der erodierenden Stimmung im Gesamtmarkt Ende September war auch bei den Kryptoanlegern die Stimmung eingeknickt und wir hatten viele Abflüsse zu verzeichnen", erklärt Wörndl. "Aber insgesamt sind die Zu- und Abflüsse der großen Währungen Bitcoin, Ether und Ripple auf Monatssicht recht konstant."

Bei kleineren Coins sähe das anders aus. Auffallend spekulativ und kurzfristig werde ein Short Bitcoin ETP von 21Shares (CH0514065058) gehandelt. Hier registriert Lang & Schwarz sehr viel Geschäft.

Ethereum-Update: Staking-Rendite steigt

Mit dem Update "The Merge" des Ethereum-Netzwerks - einem von fünf Updates über die kommenden Jahre - hatte Ethereum Mitte September den Wechsel auf den Proof of Stake vollzogen. Das ist ein Konsensmechanismus, der von der Token-Anzahl der Nutzer abhängt: Je mehr Token ein Nutzer hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, ausgewählt zu werden, um den nächsten Block der Blockchain zu überprüfen. Vergleichbar ist das mit einer Aktiengesellschaft, bei der mit mehr Anteilen mehr Stimmrechte einhergehen. Um Validator zu werden, müssen Nutzer*innen mindestens 32 Ether zu Verfügung stellen, die auf der Blockchain eingefroren werden.

"Letztendlich verlief das Upgrade auf technischer Ebene reibungslos", berichtet Dean. Der Ether-Einsatz, ähnlich einer Rendite, liegt nach Angaben von Dean derzeit bei 5,1 Prozent. Diese "Rendite" erhält, wer seine Ethereum-Anteile staked, das heißt, sie für eine bestimmte Zeit sperrt und sie dem Netzwerk als Form einer Sicherung zur Verfügung stellt. Damit können sich alle an der Validierung der Blockchain beteiligen.

von: Antje Erhard, 7. Oktober 2022, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)