Börse Frankfurt: SDAX am Dienstagmittag in Rot

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,61 Prozent leichter bei 18 080,27 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 96,340 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,164 Prozent auf 18 220,62 Punkte an der Kurstafel, nach 18 190,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 080,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 247,41 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 863,34 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 13.10.2025, bei 17 269,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, wurde der SDAX mit 13 612,56 Punkten berechnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 10,81 Prozent auf 23,98 EUR), ATOSS Software (+ 3,62 Prozent auf 120,20 EUR), PVA TePla (+ 2,59 Prozent auf 26,92 EUR), CANCOM SE (+ 1,25 Prozent auf 28,25 EUR) und GFT SE (+ 1,21 Prozent auf 20,85 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil SMA Solar (-7,32 Prozent auf 33,42 EUR), DEUTZ (-4,56 Prozent auf 10,05 EUR), Douglas (-3,82 Prozent auf 11,58 EUR), Südzucker (-2,73 Prozent auf 9,07 EUR) und Medios (-2,60 Prozent auf 14,98 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 625 665 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Schaeffler mit 8,646 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,66 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

