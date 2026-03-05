Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
|SDAX-Kursverlauf
|
05.03.2026 12:26:39
Börse Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag fester
Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,10 Prozent höher bei 17 748,28 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90,546 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,020 Prozent auf 17 552,49 Punkte an der Kurstafel, nach 17 556,01 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SDAX lag heute bei 17 748,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 491,97 Punkten erreichte.
SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 0,712 Prozent. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 05.02.2026, mit 17 878,47 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, stand der SDAX bei 16 905,70 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 05.03.2025, bei 15 517,54 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,26 Prozent aufwärts. Bei 18 480,20 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 983,42 Zählern erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell GFT SE (+ 10,01 Prozent auf 17,58 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 8,55 Prozent auf 28,96 EUR), JENOPTIK (+ 5,94 Prozent auf 29,26 EUR), Gerresheimer (+ 4,84 Prozent auf 17,98 EUR) und SFC Energy (+ 3,48 Prozent auf 15,46 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Dürr (-1,76 Prozent auf 22,30 EUR), Dermapharm (-1,43 Prozent auf 37,95 EUR), Hypoport SE (-1,01 Prozent auf 88,50 EUR), 1&1 (-0,99 Prozent auf 25,00 EUR) und secunet Security Networks (-0,85 Prozent auf 198,80 EUR).
Die teuersten SDAX-Unternehmen
Im SDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 783 364 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie hat im SDAX mit 7,465 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder
2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mit 8,36 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
