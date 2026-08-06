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Kursentwicklung 06.08.2026 12:26:45

Börse Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen

Börse Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen

Der SDAX verzeichnet derzeit Kursanstiege.

Um 12:08 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,26 Prozent auf 18 601,38 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 90,100 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,015 Prozent auf 18 551,11 Punkte an der Kurstafel, nach 18 553,91 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 624,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 18 516,93 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 0,761 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 539,47 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 18 348,10 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 06.08.2025, bei 17 020,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,18 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Kontron (+ 5,97 Prozent auf 22,00 EUR), secunet Security Networks (+ 4,57 Prozent auf 187,80 EUR), KSB SE (+ 3,99 Prozent auf 886,00 EUR), Einhell Germany vz (+ 2,77 Prozent auf 74,20 EUR) und Springer Nature (+ 2,54 Prozent auf 19,38 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil PVA TePla (-11,77 Prozent auf 30,44 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4,56 Prozent auf 28,90 EUR), ASTA Energy Solutions (-2,41 Prozent auf 56,60 EUR), Dürr (-2,26 Prozent auf 18,20 EUR) und GFT SE (-1,92 Prozent auf 23,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 323 404 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,703 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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ASTA Energy Solutions 54,40 -3,20% ASTA Energy Solutions
Carl Zeiss Meditec AG 29,70 1,85% Carl Zeiss Meditec AG
Dürr AG 18,06 0,78% Dürr AG
Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt 74,30 0,95% Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
EVOTEC SE 3,50 1,10% EVOTEC SE
GFT SE 23,65 -2,47% GFT SE
HAMBORNER REIT 4,37 0,69% HAMBORNER REIT
Kontron 21,88 2,72% Kontron
KSB SE & Co. KGaA Vz. 889,00 -0,78% KSB SE & Co. KGaA Vz.
KWS SAAT SE & Co. KGaA 71,60 0,56% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 27,05 0,56% Mutares
PVA TePla AG 30,04 0,40% PVA TePla AG
secunet Security Networks AG 190,60 1,28% secunet Security Networks AG
Springer Nature 20,15 2,08% Springer Nature

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 659,63 0,51%

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