Börse Frankfurt: SDAX am Mittag in der Gewinnzone

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Freitag bewegt sich der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,75 Prozent stärker bei 18 512,19 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 89,741 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,271 Prozent auf 18 423,35 Punkte an der Kurstafel, nach 18 373,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 579,36 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 423,35 Zählern.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,457 Prozent. Vor einem Monat, am 19.05.2026, wurde der SDAX auf 18 254,13 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, wurde der SDAX mit 16 377,93 Punkten berechnet. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, bei 16 461,52 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,66 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. 15 733,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 10,42 Prozent auf 113,40 EUR), tonies (+ 4,32 Prozent auf 13,04 EUR), Mutares (+ 3,53 Prozent auf 29,30 EUR), SMA Solar (+ 3,25 Prozent auf 57,10 EUR) und Medios (+ 2,22 Prozent auf 12,90 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Deutsche Euroshop (-8,40 Prozent auf 18,32 EUR), STO SE (-2,59 Prozent auf 97,80 EUR), 1&1 (-2,05 Prozent auf 21,45 EUR), TeamViewer (-2,02 Prozent auf 5,09 EUR) und Einhell Germany vz (-1,94 Prozent auf 70,70 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX sticht die tonies-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 320 300 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,989 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 3,03 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at