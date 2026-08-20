HAMBORNER REIT Aktie
WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333
|SDAX-Marktbericht
|
20.08.2026 12:27:20
Börse Frankfurt: SDAX am Mittag in der Gewinnzone
Um 12:09 Uhr erhöht sich der SDAX im XETRA-Handel um 0,01 Prozent auf 18 535,52 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 93,947 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,163 Prozent auf 18 564,31 Punkte an der Kurstafel, nach 18 534,04 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 450,82 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 564,31 Punkten.
SDAX-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 0,686 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der SDAX auf 18 283,65 Punkte taxiert. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 20.05.2026, den Wert von 18 517,30 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 17 015,45 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 6,80 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX
Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit TeamViewer (+ 3,15 Prozent auf 6,88 EUR), Energiekontor (+ 2,89 Prozent auf 26,70 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,50 Prozent auf 63,60 EUR), Südzucker (+ 1,99 Prozent auf 12,28 EUR) und PATRIZIA SE (+ 1,75 Prozent auf 7,54 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Ströer SE (-3,03 Prozent auf 39,04 EUR), Stabilus SE (-2,24 Prozent auf 16,60 EUR), NORMA Group SE (-1,47 Prozent auf 20,15 EUR), tonies (-1,46 Prozent auf 12,12 EUR) und Jungheinrich (-1,30 Prozent auf 24,30 EUR).
Die teuersten Unternehmen im SDAX
Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 346 081 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die OHB SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,247 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick
Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,34 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index zeigt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu HAMBORNER REIT
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12:27
|Börse Frankfurt: SDAX am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
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19.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen SDAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
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19.08.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
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19.08.26
|Gewinne in Frankfurt: Das macht der SDAX am Mittag (finanzen.at)
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|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
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18.08.26
|XETRA-Handel SDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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18.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX legt zu (finanzen.at)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
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|Warburg Research
|07.05.26
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|Warburg Research
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|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|07.05.26
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|Warburg Research
|06.03.26
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|Warburg Research
|26.02.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.25
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|20.02.25
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|18.02.25
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|26.11.24
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|07.11.24
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Energiekontor AG
|26,85
|4,68%
|HAMBORNER REIT
|4,33
|0,46%
|HelloFresh
|2,91
|-1,49%
|Jungheinrich AG
|24,34
|-0,90%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|72,60
|-0,14%
|Mutares
|26,80
|-0,56%
|NORMA Group SE
|20,10
|-1,47%
|OHB SE
|236,00
|-1,46%
|PATRIZIA SE
|7,58
|3,13%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|63,65
|2,25%
|Stabilus SE
|16,70
|-0,71%
|Ströer SE & Co. KGaA
|39,02
|-2,55%
|Südzucker AG (Suedzucker AG)
|12,36
|3,52%
|TeamViewer
|6,89
|3,77%
|tonies
|12,24
|-0,65%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 550,82
|0,09%