Energiekontor Aktie

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WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506

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Kursentwicklung 05.08.2026 15:58:50

Börse Frankfurt: SDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen

Börse Frankfurt: SDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen

Kaum verändert zeigt sich der SDAX am Mittwoch.

Um 15:41 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,08 Prozent auf 18 653,74 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 89,632 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,498 Prozent auf 18 732,28 Punkte an der Kurstafel, nach 18 639,43 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 747,57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 18 622,38 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 1,04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, betrug der SDAX-Kurs 18 539,82 Punkte. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 18 182,88 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 17 186,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,48 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Alzchem Group (+ 4,28 Prozent auf 163,40 EUR), Springer Nature (+ 3,54 Prozent auf 19,28 EUR), Stabilus SE (+ 3,12 Prozent auf 16,54 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 2,85 Prozent auf 57,80 EUR) und Ottobock (+ 1,75 Prozent auf 58,20 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Basler (-5,27 Prozent auf 24,25 EUR), Energiekontor (-4,17 Prozent auf 34,50 EUR), init innovation in traffic systems SE (-2,63 Prozent auf 46,35 EUR), STO SE (-2,23 Prozent auf 96,60 EUR) und Grand City Properties (-1,84 Prozent auf 9,59 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 420 823 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,723 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

Alzchem Group AG 158,50 0,06% Alzchem Group AG
ASTA Energy Solutions 54,40 -3,20% ASTA Energy Solutions
Basler AG 23,90 -1,24% Basler AG
Energiekontor AG 34,85 0,14% Energiekontor AG
Grand City Properties S.A. 9,62 1,48% Grand City Properties S.A.
HAMBORNER REIT 4,37 0,69% HAMBORNER REIT
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,46 2,17% Heidelberger Druckmaschinen AG
init innovation in traffic systems SE 46,80 1,96% init innovation in traffic systems SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 71,60 0,56% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 27,05 0,56% Mutares
Ottobock 58,00 1,75% Ottobock
Springer Nature 20,15 2,08% Springer Nature
Stabilus SE 17,02 3,40% Stabilus SE
STO SE & Co. KGaA 95,90 -0,21% STO SE & Co. KGaA

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 659,63 0,51%

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