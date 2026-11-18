Am Mittwoch steht der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,24 Prozent im Minus bei 17 471,14 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 88,431 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,135 Prozent auf 17 535,95 Punkte an der Kurstafel, nach 17 512,37 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17 467,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 17 590,76 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 1,74 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, notierte der SDAX bei 18 198,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wurde der SDAX mit 18 425,59 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, stand der SDAX noch bei 15 807,72 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 0,665 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Drägerwerk (+ 6,09 Prozent auf 118,40 EUR), Springer Nature (+ 5,19 Prozent auf 23,30 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 4,01 Prozent auf 1,04 EUR), SFC Energy (+ 3,80 Prozent auf 18,04 EUR) und SGL Carbon SE (+ 2,03 Prozent auf 4,77 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil ASTA Energy Solutions (-6,58 Prozent auf 45,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (-5,93 Prozent auf 32,36 EUR), Stabilus SE (-5,38 Prozent auf 13,02 EUR), Vossloh (-3,91 Prozent auf 46,20 EUR) und Hypoport SE (-3,64 Prozent auf 83,30 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 554 378 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5,224 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,11 zu Buche schlagen. Mit 8,94 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.at