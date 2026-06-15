Börse Frankfurt: SDAX am Montagmittag fester

Am Montag tendiert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,10 Prozent stärker bei 18 579,33 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 89,786 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 1,20 Prozent auf 18 597,11 Punkte an der Kurstafel, nach 18 377,20 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 567,63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 707,85 Einheiten.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 365,64 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 16 784,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, stand der SDAX bei 16 737,85 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7,05 Prozent zu Buche. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Wacker Neuson SE (+ 4,97 Prozent auf 19,00 EUR), Hypoport SE (+ 4,21 Prozent auf 82,85 EUR), JOST Werke (+ 4,13 Prozent auf 55,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,93 Prozent auf 99,25 EUR) und KSB SE (+ 3,68 Prozent auf 845,00 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,21 Prozent auf 30,74 EUR), init innovation in traffic systems SE (-2,85 Prozent auf 51,20 EUR), Südzucker (-2,13 Prozent auf 11,04 EUR), Energiekontor (-2,07 Prozent auf 40,20 EUR) und Dermapharm (-1,44 Prozent auf 47,95 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 016 754 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4,307 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. In puncto Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at