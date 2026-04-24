Börse Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Abgaben

Der SDAX gibt am fünften Tag der Woche nach.

Am Freitag notiert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,60 Prozent tiefer bei 17 775,81 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 90,844 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 871,74 Zählern und damit 0,062 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (17 882,83 Punkte).

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 17 678,26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 928,31 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 1,71 Prozent. Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 24.03.2026, bei 16 517,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 302,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2025, lag der SDAX-Kurs bei 15 491,70 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,42 Prozent zu. Bei 18 480,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten registriert.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell ATOSS Software (+ 5,69 Prozent auf 83,60 EUR), Siltronic (+ 4,44 Prozent auf 74,05 EUR), SMA Solar (+ 2,30 Prozent auf 51,25 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 2,11 Prozent auf 46,05 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,80 Prozent auf 70,60 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,43 Prozent auf 38,98 EUR), Stabilus SE (-4,19 Prozent auf 16,94 EUR), Fielmann (-3,37 Prozent auf 44,40 EUR), EVOTEC SE (-3,33 Prozent auf 5,22 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-2,87 Prozent auf 4,12 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 778 836 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 4,210 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,68 erwartet. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at