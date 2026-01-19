Börse Frankfurt: SDAX am Nachmittag schwächer

Am Montag geht es im SDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1,80 Prozent auf 17 999,97 Punkte nach unten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 97,618 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 1,52 Prozent tiefer bei 18 050,45 Punkten in den Montagshandel, nach 18 329,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 050,46 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17 906,23 Punkten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 19.12.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16 732,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bewegte sich der SDAX bei 16 719,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, bei 14 013,14 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,71 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 18 392,27 Punkten. Bei 17 174,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Energiekontor (+ 1,79 Prozent auf 37,05 EUR), 1&1 (+ 1,36 Prozent auf 26,10 EUR), Befesa (+ 0,77 Prozent auf 31,50 EUR), Deutsche Euroshop (+ 0,63 Prozent auf 19,08 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 0,58 Prozent auf 4,88 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Douglas (-5,18 Prozent auf 11,34 EUR), Dürr (-4,62 Prozent auf 22,70 EUR), JENOPTIK (-4,38 Prozent auf 21,42 EUR), PVA TePla (-4,28 Prozent auf 27,72 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-4,04 Prozent auf 1,97 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX weist die Klöckner-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 414 587 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 9,987 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,31 zu Buche schlagen. HAMBORNER REIT lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,03 Prozent.

Redaktion finanzen.at