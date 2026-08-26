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XETRA-Handel im Blick 26.08.2026 17:58:26

Börse Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Börse Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Der SDAX verzeichnete am Mittwoch Kursgewinne.

Letztendlich gewann der SDAX im XETRA-Handel 0,57 Prozent auf 18 647,50 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 93,619 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,062 Prozent fester bei 18 553,39 Punkten in den Handel, nach 18 541,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 714,90 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 528,24 Zählern.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der SDAX bereits um 0,559 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 18 229,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, notierte der SDAX bei 18 844,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, lag der SDAX noch bei 17 057,26 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 7,44 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Vossloh (+ 4,94 Prozent auf 60,60 EUR), KWS SAAT SE (+ 4,31 Prozent auf 77,50 EUR), MLP SE (+ 3,58 Prozent auf 9,55 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,25 Prozent auf 71,55 EUR) und Wacker Neuson SE (+ 3,20 Prozent auf 22,60 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Dermapharm (-4,64 Prozent auf 40,05 EUR), Mutares (-3,02 Prozent auf 25,70 EUR), Ottobock (-2,32 Prozent auf 59,00 EUR), Springer Nature (-2,18 Prozent auf 19,76 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,01 Prozent auf 31,28 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 954 482 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 4,183 Mrd. Euro macht die OHB SE-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Carl Zeiss Meditec AG 31,32 -1,26% Carl Zeiss Meditec AG
Dermapharm Holding SE 39,90 -4,66% Dermapharm Holding SE
FRIEDRICH VORWERK 71,30 2,66% FRIEDRICH VORWERK
HAMBORNER REIT 4,31 0,00% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,80 -0,50% HelloFresh
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,20 4,32% KWS SAAT SE & Co. KGaA
MLP SE 9,54 3,25% MLP SE
Mutares 25,85 -2,27% Mutares
OHB SE 193,80 -1,62% OHB SE
Ottobock 59,20 -1,99% Ottobock
Springer Nature 19,70 -2,23% Springer Nature
Vossloh AG 60,45 4,77% Vossloh AG
Wacker Neuson SE 22,60 3,91% Wacker Neuson SE

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SDAX 18 642,01 0,54%

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