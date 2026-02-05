Börse Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Letztendlich verlor der SDAX im XETRA-Handel 0,34 Prozent auf 17 864,34 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 95,657 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,134 Prozent fester bei 17 949,87 Punkten in den Handel, nach 17 925,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 975,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 723,47 Zählern.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der SDAX bereits um 0,498 Prozent. Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 05.01.2026, bei 17 551,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, notierte der SDAX bei 16 092,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, lag der SDAX noch bei 14 566,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2,93 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Bei 17 174,39 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Salzgitter (+ 5,45 Prozent auf 49,94 EUR), Siltronic (+ 4,09 Prozent auf 50,65 EUR), Schaeffler (+ 3,83 Prozent auf 10,56 EUR), tonies (+ 3,77 Prozent auf 11,00 EUR) und Dermapharm (+ 3,70 Prozent auf 36,40 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Heidelberger Druckmaschinen (-14,05 Prozent auf 1,59 EUR), PVA TePla (-6,85 Prozent auf 19,84 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,74 Prozent auf 23,66 EUR), Verve Group (-5,56 Prozent auf 1,28 EUR) und Nagarro SE (-4,69 Prozent auf 62,95 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 3 886 228 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 9,213 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

