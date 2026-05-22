Börse Frankfurt: SDAX beginnt Handel im Plus

Der SDAX bleibt auch am Freitagmorgen in der Gewinnzone.

Um 09:10 Uhr erhöht sich der SDAX im XETRA-Handel um 1,15 Prozent auf 18 716,40 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 91,415 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,821 Prozent höher bei 18 655,98 Punkten, nach 18 503,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 655,98 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 724,01 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 2,63 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 041,73 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 023,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16 423,28 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,84 Prozent nach oben. Bei 18 724,01 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit GFT SE (+ 3,47 Prozent auf 22,35 EUR), SFC Energy (+ 3,32 Prozent auf 23,35 EUR), HelloFresh (+ 3,24 Prozent auf 4,43 EUR), SMA Solar (+ 3,18 Prozent auf 66,60 EUR) und Verve Group (+ 3,05 Prozent auf 1,52 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen SAF-HOLLAND SE (-2,19 Prozent auf 18,76 EUR), CEWE Stiftung (-0,95 Prozent auf 104,20 EUR), init innovation in traffic systems SE (-0,95 Prozent auf 52,20 EUR), 1&1 (-0,66 Prozent auf 22,50 EUR) und STO SE (-0,59 Prozent auf 100,60 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Aktuell weist die pbb-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 63 330 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 3,980 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mutares lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,81 Prozent.

Redaktion finanzen.at