Beim SDAX lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

Am Freitag gewinnt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,96 Prozent auf 17 405,94 Punkte. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 85,182 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,281 Prozent fester bei 17 289,15 Punkten in den Handel, nach 17 240,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 289,15 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 405,94 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der SDAX bereits um 3,55 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wurde der SDAX auf 18 373,06 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 952,55 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, bei 16 540,29 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,290 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit SMA Solar (+ 7,29 Prozent auf 47,38 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 5,80 Prozent auf 7,66 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 5,04 Prozent auf 41,70 EUR), OHB SE (+ 4,32 Prozent auf 200,50 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,78 Prozent auf 20,88 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Hypoport SE (-5,15 Prozent auf 76,40 EUR), 1&1 (-1,16 Prozent auf 25,50 EUR), Einhell Germany vz (-1,04 Prozent auf 66,60 EUR), Ottobock (-0,75 Prozent auf 39,80 EUR) und MBB SE (-0,70 Prozent auf 198,60 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 70 989 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,340 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,31 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at