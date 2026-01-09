Börse Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen am Mittag zu

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,66 Prozent höher bei 18 028,94 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 95,877 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,235 Prozent auf 17 952,26 Punkte an der Kurstafel, nach 17 910,24 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 17 952,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 028,94 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 3,39 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 09.12.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16 857,79 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 09.10.2025, bei 17 561,34 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 09.01.2025, bei 13 905,41 Punkten.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit Eckert Ziegler (+ 4,80 Prozent auf 16,15 EUR), Springer Nature (+ 3,86 Prozent auf 18,30 EUR), SFC Energy (+ 2,84 Prozent auf 13,76 EUR), JOST Werke (+ 2,79 Prozent auf 58,90 EUR) und Schaeffler (+ 2,46 Prozent auf 9,16 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil FRIEDRICH VORWERK (-2,81 Prozent auf 82,90 EUR), Siltronic (-1,64 Prozent auf 50,95 EUR), SMA Solar (-1,50 Prozent auf 36,80 EUR), Nagarro SE (-1,25 Prozent auf 71,25 EUR) und PATRIZIA SE (-1,18 Prozent auf 8,40 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Schaeffler-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 464 547 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 8,391 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Unter den Aktien im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at