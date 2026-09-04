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WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882

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SDAX im Fokus 04.09.2026 09:28:31

Börse Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Börse Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

So bewegt sich der SDAX heute.

Am Freitag erhöht sich der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,45 Prozent auf 18 680,42 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 93,235 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,394 Prozent auf 18 670,35 Punkte an der Kurstafel, nach 18 597,03 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 668,12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 18 696,88 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 1,48 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 639,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wurde der SDAX mit 18 759,59 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, stand der SDAX noch bei 16 461,95 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7,63 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Ottobock (+ 3,89 Prozent auf 61,40 EUR), secunet Security Networks (+ 3,21 Prozent auf 180,20 EUR), PVA TePla (+ 2,90 Prozent auf 30,48 EUR), OHB SE (+ 2,60 Prozent auf 189,40 EUR) und JOST Werke (+ 2,11 Prozent auf 63,00 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Deutsche Euroshop (-0,99 Prozent auf 17,92 EUR), Grand City Properties (-0,75 Prozent auf 9,22 EUR), PNE (-0,56 Prozent auf 7,08 EUR), Einhell Germany vz (-0,55 Prozent auf 72,60 EUR) und KWS SAAT SE (-0,52 Prozent auf 76,60 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 27 441 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,123 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,19 zu Buche schlagen. Mit 8,00 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,55 0,86% 1&1 AG
Deutsche Euroshop AG 17,90 -0,22% Deutsche Euroshop AG
Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt 73,50 1,24% Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
EVOTEC SE 3,23 -0,80% EVOTEC SE
Grand City Properties S.A. 9,30 0,87% Grand City Properties S.A.
JOST Werke AG 62,20 1,14% JOST Werke AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,10 0,78% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 25,35 0,20% Mutares
OHB SE 184,20 -1,39% OHB SE
Ottobock 58,30 -1,19% Ottobock
PNE AG 7,31 2,96% PNE AG
PVA TePla AG 31,12 5,35% PVA TePla AG
secunet Security Networks AG 180,20 2,97% secunet Security Networks AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 734,04 0,74%

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