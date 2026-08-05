Ottobock Aktie
WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
|Marktbericht
|
05.08.2026 17:58:45
Börse Frankfurt: SDAX fällt letztendlich
Am Mittwoch notierte der SDAX via XETRA letztendlich 0,44 Prozent tiefer bei 18 557,86 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 89,632 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 732,28 Zählern und damit 0,498 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 639,43 Punkte).
Der Höchststand des SDAX lag am Mittwoch bei 18 747,57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 555,49 Punkten erreichte.
SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 0,525 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der SDAX auf 18 539,82 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 182,88 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 17 186,06 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,93 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im SDAX
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit ASTA Energy Solutions (+ 3,20 Prozent auf 58,00 EUR), Stabilus SE (+ 2,62 Prozent auf 16,46 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,75 Prozent auf 63,90 EUR), Springer Nature (+ 1,50 Prozent auf 18,90 EUR) und Ottobock (+ 1,40 Prozent auf 58,00 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Basler (-7,03 Prozent auf 23,80 EUR), Energiekontor (-4,31 Prozent auf 34,45 EUR), PNE (-2,65 Prozent auf 10,30 EUR), TeamViewer (-2,53 Prozent auf 6,35 EUR) und pbb (-2,35 Prozent auf 3,33 EUR).
SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 807 957 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,723 Mrd. Euro macht die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
SDAX-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,34 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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