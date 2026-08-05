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Marktbericht 05.08.2026 17:58:45

Börse Frankfurt: SDAX fällt letztendlich

Börse Frankfurt: SDAX fällt letztendlich

Der SDAX notierte am dritten Tag der Woche im negativen Bereich.

Am Mittwoch notierte der SDAX via XETRA letztendlich 0,44 Prozent tiefer bei 18 557,86 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 89,632 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 732,28 Zählern und damit 0,498 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 639,43 Punkte).

Der Höchststand des SDAX lag am Mittwoch bei 18 747,57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 555,49 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 0,525 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der SDAX auf 18 539,82 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 182,88 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 17 186,06 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,93 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit ASTA Energy Solutions (+ 3,20 Prozent auf 58,00 EUR), Stabilus SE (+ 2,62 Prozent auf 16,46 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,75 Prozent auf 63,90 EUR), Springer Nature (+ 1,50 Prozent auf 18,90 EUR) und Ottobock (+ 1,40 Prozent auf 58,00 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Basler (-7,03 Prozent auf 23,80 EUR), Energiekontor (-4,31 Prozent auf 34,45 EUR), PNE (-2,65 Prozent auf 10,30 EUR), TeamViewer (-2,53 Prozent auf 6,35 EUR) und pbb (-2,35 Prozent auf 3,33 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 807 957 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,723 Mrd. Euro macht die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,34 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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ASTA Energy Solutions 59,00 5,73% ASTA Energy Solutions
Basler AG 23,85 -9,83% Basler AG
Energiekontor AG 34,65 -3,48% Energiekontor AG
HAMBORNER REIT 4,33 -0,35% HAMBORNER REIT
HelloFresh 3,36 -1,20% HelloFresh
KWS SAAT SE & Co. KGaA 71,00 -1,11% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 26,90 -0,19% Mutares
Ottobock 57,80 1,23% Ottobock
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 3,32 -2,06% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
PNE AG 10,24 -2,66% PNE AG
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 63,60 0,55% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Springer Nature 18,84 1,29% Springer Nature
Stabilus SE 16,30 2,26% Stabilus SE
TeamViewer 6,39 -1,31% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 557,86 -0,44%

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