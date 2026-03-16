Börse Frankfurt: SDAX gibt letztendlich nach

Zum Handelsschluss legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Schlussendlich beendete der SDAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 16 765,49 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 82,782 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,312 Prozent höher bei 16 837,22 Punkten, nach 16 784,93 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16 637,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 16 866,08 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 16.02.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 797,63 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 720,30 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 15 716,58 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,40 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 637,70 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit KSB SE (+ 3,91 Prozent auf 1 195,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,54 Prozent auf 35,72 EUR), Gerresheimer (+ 2,72 Prozent auf 18,15 EUR), MLP SE (+ 2,56 Prozent auf 7,20 EUR) und MBB SE (+ 2,35 Prozent auf 191,80 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Salzgitter (-3,53 Prozent auf 39,36 EUR), Siltronic (-3,17 Prozent auf 56,50 EUR), GFT SE (-2,68 Prozent auf 17,44 EUR), Medios (-2,54 Prozent auf 13,82 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-2,41 Prozent auf 4,29 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX weist die pbb-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 777 463 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,020 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,10 erwartet. Mit 8,40 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at