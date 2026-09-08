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Kursverlauf 08.09.2026 15:58:32

Börse Frankfurt: SDAX klettert

Börse Frankfurt: SDAX klettert

Heute legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag bewegt sich der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,01 Prozent fester bei 18 756,20 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 94,295 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,058 Prozent auf 18 742,63 Punkte an der Kurstafel, nach 18 753,48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18 796,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 707,97 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 659,63 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 08.06.2026, einen Wert von 18 398,48 Punkten auf. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 16 742,45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,07 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell HORNBACH (+ 6,12 Prozent auf 86,70 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 5,10 Prozent auf 66,00 EUR), SMA Solar (+ 3,42 Prozent auf 61,95 EUR), Jungheinrich (+ 3,09 Prozent auf 27,34 EUR) und Wacker Neuson SE (+ 2,95 Prozent auf 24,40 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,76 Prozent auf 56,25 EUR), GFT SE (-3,70 Prozent auf 24,70 EUR), ATOSS Software (-3,60 Prozent auf 93,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,11 Prozent auf 31,14 EUR) und PVA TePla (-2,87 Prozent auf 31,12 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 658 222 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,176 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,70 0,21% 1&1 AG
ASTA Energy Solutions 65,60 5,47% ASTA Energy Solutions
ATOSS Software AG 92,30 -5,04% ATOSS Software AG
Carl Zeiss Meditec AG 31,38 -2,67% Carl Zeiss Meditec AG
GFT SE 25,00 -2,34% GFT SE
HAMBORNER REIT 4,26 0,59% HAMBORNER REIT
HORNBACH Holding 86,00 1,78% HORNBACH Holding
Jungheinrich AG 27,34 3,40% Jungheinrich AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 79,30 2,59% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 25,80 -0,19% Mutares
PVA TePla AG 31,42 -1,38% PVA TePla AG
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 56,45 -3,01% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
SMA Solar AG 63,05 5,61% SMA Solar AG
TeamViewer 6,39 -3,48% TeamViewer
Wacker Neuson SE 24,30 3,18% Wacker Neuson SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 791,15 0,20%

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