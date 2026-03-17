Börse Frankfurt: SDAX klettert zum Ende des Dienstagshandels

SDAX-Kurs am zweiten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Dienstag bewegte sich der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,86 Prozent fester bei 16 910,43 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 82,830 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,174 Prozent leichter bei 16 737,04 Punkten, nach 16 766,25 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 16 935,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 590,79 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Der SDAX wurde vor einem Monat, am 17.02.2026, mit 17 846,06 Punkten bewertet. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, bei 16 629,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 155,63 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,57 Prozent zurück. 18 480,20 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 590,79 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Springer Nature (+ 12,75 Prozent auf 16,98 EUR), Gerresheimer (+ 6,56 Prozent auf 19,34 EUR), SMA Solar (+ 6,47 Prozent auf 36,20 EUR), PNE (+ 4,48 Prozent auf 8,16 EUR) und KSB SE (+ 4,18 Prozent auf 1 245,00 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Energiekontor (-11,15 Prozent auf 33,85 EUR), HelloFresh (-3,45 Prozent auf 4,56 EUR), Elmos Semiconductor (-2,15 Prozent auf 136,80 EUR), JOST Werke (-1,67 Prozent auf 58,90 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-1,54 Prozent auf 4,23 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 413 600 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4,108 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

2026 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Unter den Aktien im Index weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at