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Index im Fokus 08.04.2026 15:59:11

Börse Frankfurt: SDAX legt am Mittwochnachmittag deutlich zu

Börse Frankfurt: SDAX legt am Mittwochnachmittag deutlich zu

Beim SDAX sind heute Kurssprünge zu beobachten.

Um 15:41 Uhr gewinnt der SDAX im XETRA-Handel 4,00 Prozent auf 17 195,70 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 85,073 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 2,19 Prozent auf 16 895,41 Punkte an der Kurstafel, nach 16 533,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 312,76 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 895,41 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Plus von 2,76 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, betrug der SDAX-Kurs 17 232,69 Punkte. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 08.01.2026, einen Stand von 17 910,24 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 14 351,63 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,922 Prozent nach. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Hypoport SE (+ 11,14 Prozent auf 80,30 EUR), Dürr (+ 9,75 Prozent auf 21,05 EUR), Befesa (+ 9,73 Prozent auf 32,15 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 9,39 Prozent auf 17,70 EUR) und KSB SE (+ 8,98 Prozent auf 1 044,00 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-18,10 Prozent auf 36,10 EUR), Südzucker (-5,50 Prozent auf 11,68 EUR), Mutares (-5,06 Prozent auf 26,25 EUR), Dermapharm (-2,44 Prozent auf 42,05 EUR) und Alzchem Group (-1,23 Prozent auf 176,80 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 023 513 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4,175 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,64 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 24,25 0,41% 1&1 AG
Alzchem Group AG 176,40 -0,06% Alzchem Group AG
Befesa 32,80 2,34% Befesa
Dermapharm Holding SE 42,75 2,52% Dermapharm Holding SE
Dürr AG 21,10 -0,47% Dürr AG
EVOTEC SE 4,50 -4,05% EVOTEC SE
grenke AG 12,82 -0,93% grenke AG
Hypoport SE 77,90 -2,14% Hypoport SE
KSB SE & Co. KGaA Vz. 1 020,00 -0,58% KSB SE & Co. KGaA Vz.
Mutares 25,55 -2,67% Mutares
SAF-HOLLAND SE 17,30 -1,26% SAF-HOLLAND SE
Südzucker AG (Suedzucker AG) 11,98 2,74% Südzucker AG (Suedzucker AG)
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 38,48 3,89% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 002,79 -1,35%

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