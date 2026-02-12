Börse Frankfurt: SDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Der SDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 2,32 Prozent leichter bei 17 670,56 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 97,063 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,415 Prozent fester bei 18 164,87 Punkten, nach 18 089,79 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Donnerstag bei 17 670,56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 183,47 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,75 Prozent abwärts. Der SDAX wies vor einem Monat, am 12.01.2026, einen Wert von 18 190,77 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 12.11.2025, einen Stand von 16 172,08 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 12.02.2025, bei 14 735,47 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,81 Prozent zu. Bei 18 480,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 17 174,39 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Douglas (+ 4,14 Prozent auf 11,08 EUR), Medios (+ 3,57 Prozent auf 16,82 EUR), Südzucker (+ 2,87 Prozent auf 10,02 EUR), Gerresheimer (+ 1,93 Prozent auf 19,03 EUR) und grenke (+ 1,51 Prozent auf 14,82 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Siltronic (-11,23 Prozent auf 51,40 EUR), KWS SAAT SE (-7,42 Prozent auf 63,60 EUR), HelloFresh (-7,34 Prozent auf 5,08 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-7,25 Prozent auf 23,80 EUR) und Wacker Neuson SE (-6,41 Prozent auf 20,45 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 4 795 394 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 9,883 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 4,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 7,90 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

