Börse Frankfurt: SDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Der SDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,69 Prozent leichter bei 17 968,17 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 94,958 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,030 Prozent leichter bei 18 087,66 Punkten, nach 18 093,03 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Donnerstag bei 17 926,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 087,66 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,328 Prozent aufwärts. Der SDAX wies vor einem Monat, am 19.01.2026, einen Wert von 18 010,89 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 19.11.2025, einen Stand von 15 955,60 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, bei 14 892,66 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,53 Prozent zu. Bei 18 480,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 17 174,39 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Ottobock (+ 4,09 Prozent auf 57,25 EUR), Salzgitter (+ 2,90 Prozent auf 55,00 EUR), Siltronic (+ 2,35 Prozent auf 54,40 EUR), Grand City Properties (+ 2,08 Prozent auf 10,82 EUR) und Südzucker (+ 1,96 Prozent auf 9,61 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Heidelberger Druckmaschinen (-3,95 Prozent auf 1,51 EUR), SMA Solar (-3,78 Prozent auf 33,06 EUR), Mutares (-3,68 Prozent auf 31,40 EUR), SFC Energy (-2,95 Prozent auf 13,18 EUR) und Energiekontor (-2,80 Prozent auf 38,25 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 733 489 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 10,006 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 4,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 7,73 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

