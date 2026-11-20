SDAX
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|SDAX im Blick
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20.11.2026 17:58:48
Börse Frankfurt: SDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
Am Freitag verbuchte der SDAX via XETRA zum Handelsende ein Minus in Höhe von 2,77 Prozent auf 16 770,64 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 86,714 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,510 Prozent schwächer bei 17 160,60 Punkten in den Handel, nach 17 248,60 Punkten am Vortag.
Bei 16 760,71 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 17 160,60 Punkten den höchsten Stand markierte.
SDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht sank der SDAX bereits um 5,68 Prozent. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 20.10.2026, mit 18 183,22 Punkten bewertet. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 18 497,60 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 20.11.2025, bei 15 914,45 Punkten.
Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,37 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell HelloFresh (+ 5,15 Prozent auf 3,06 EUR), Südzucker (+ 0,94 Prozent auf 10,74 EUR), Drägerwerk (+ 0,86 Prozent auf 117,00 EUR), PATRIZIA SE (+ 0,49 Prozent auf 8,15 EUR) und KWS SAAT SE (+ 0,48 Prozent auf 63,00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil LPKF Laser Electronics (-16,83 Prozent auf 6,92 EUR), ASTA Energy Solutions (-9,77 Prozent auf 38,80 EUR), Basler (-9,52 Prozent auf 21,85 EUR), SGL Carbon SE (-8,25 Prozent auf 4,34 EUR) und EVOTEC SE (-8,21 Prozent auf 2,51 EUR).
SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 2 682 022 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 5,150 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf
Die Mutares-Aktie hat mit 1,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,09 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|24,20
|0,41%
|ASTA Energy Solutions
|39,60
|-7,69%
|Basler AG
|21,70
|-9,01%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|115,00
|-0,69%
|EVOTEC SE
|2,53
|-7,11%
|HAMBORNER REIT
|3,94
|-0,63%
|HelloFresh
|2,97
|3,41%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|62,90
|0,00%
|LPKF Laser & Electronics AG
|6,82
|-15,38%
|Mutares
|24,80
|-6,59%
|PATRIZIA SE
|8,06
|0,25%
|SGL Carbon SE
|4,33
|-7,18%
|Südzucker AG (Suedzucker AG)
|10,64
|0,95%
Indizes in diesem Artikel
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|16 758,56
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